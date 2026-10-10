Ex-OM : Thauvin régale face à Lyon et offre la victoire à Lens

Florian Thauvin s’est particulièrement illustré vendredi soir lors de la victoire du RC Lens face à l’Olympique Lyonnais (2-1). L’ancien joueur de l’OM a délivré les deux passes décisives de son équipe, permettant aux Sang et Or de renouer avec le succès et d’infliger à Lyon sa première défaite de la saison.

Deux passes décisives pour Thauvin

Lens avait besoin de réagir après quatre rencontres sans victoire en Ligue 1. Face à un OL encore invaincu, les Artésiens ont répondu présent à Bollaert.

Et Florian Thauvin a été l’un des grands artisans de ce succès.

À la 36e minute, l’ancien Marseillais a trouvé Florian Sotoca dans la profondeur. L’attaquant lensois a parfaitement négocié le ballon avant de tromper Dominik Greif pour ouvrir le score.

Thauvin s’est ensuite de nouveau montré décisif en seconde période.

Sur un coup franc excentré côté droit, le champion du monde 2018 a adressé un excellent ballon vers le second poteau. Matthieu Udol a repris de la tête pour porter le score à 2-0 à la 72e minute.

Deux passes décisives dans la même soirée pour Thauvin, qui aura donc pesé directement sur les deux buts lensois.

Lyon perd son invincibilité

La fin de rencontre a toutefois été plus compliquée pour Lens.

Udol a été expulsé après une intervention sur Khalis Merah, avant que le jeune Lyonnais ne réduise le score à la 85e minute.

L’OL a poussé dans les dernières minutes, sans parvenir à égaliser.

Lens s’impose finalement 2-1 et retrouve le chemin de la victoire. Les Sang et Or remontent provisoirement à la septième place.

De son côté, Lyon concède sa première défaite de la saison, tout en conservant sa deuxième place au classement.

Une soirée parfaite pour l’ancien Marseillais

Pour Thauvin, cette rencontre constitue surtout une prestation très aboutie sur le plan décisif.

Avec deux passes décisives face à l’un des clubs les mieux classés de ce début de championnat, l’ancien joueur de l’OM a directement permis à Lens de faire la différence.

Une soirée réussie pour Thauvin, qui rappelle encore une fois sa capacité à peser dans les grands rendez-vous de Ligue 1.