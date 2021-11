Galatasaray – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Istanbul pour y affronter Galatasray pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici… C’est la feuille de match !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Galatasaray aura lieu ce jeudi à 18h45 au stade Nef Stadyumu. Le match sera diffusé surRMC Sport 1.

Le groupe

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro, Balerdi

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Pitou, Sciortino

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Harit, Milik, Ünder

👥 #GALOM Le groupe de 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avec la première pour notre minot 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗣𝗶𝘁𝗼𝘂 👶💙 #UEL pic.twitter.com/FBbV4TQ6H2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 24, 2021

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez – Saliba, Caleta-Car, Peres – Gueye, Kamara, Guendouzi – Konrad, Gerson, Lirola – Milik.

Galatasaray :

Muslera (cap.) – Yedlin, Nelsson, Marção, Van Aanholt – Morutan, Kutlu, Cicaldau – Feghouli, Dervisoglu, Aktürkoglu.

Le Stade

Ce match se jouera au Nef Stadyumu (Capacité : 52 280 places)

L’Arbitre de ce Galatasaray – OM

L’arbitre désigné pour OM – Galatasaray ce jeudi est monsieur Tobias Stieler. Eduard Beitinger et Robert Kempter seront ses assistants avec Florian Badstübner en quatrième arbitre et à la vidéo : Sascha Stegmann et Katrin Rafalski.

La Météo

Prévision météo à Istanbul à 19h (*)

– Passages nuageux (couverture nuageuse 64%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 9°C

– Vent : NE 10 km/h

– Taux d’humidité : 77%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Galatasaray vs OM

Victoire OM : 0

Match nul : 1

Victoire de Galatasaray : 0

Déclarations d’avant-match

« Les choses sont différentes d’une compétition à une autre. Il faut tourner la page et se concentrer sur ce que l’on peut faire en Europe. Nous allons jouer dans une ambiance qui me plaît beaucoup. Incandescent. On trouve toujours une manière de communiquer. Ça va être un match très excitant. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (24/11/21)

« Le derby peut être compensé, mais pas le match contre Marseille. Donc le match face à l’OM est beaucoup plus important pour nous. Tous les onze que nous alignons sur le terrain sont des onze idéaux pour nous. On a vu là-bas que l’équipe marseillaise était très forte. Nous avons bien fermé le milieu et bien défendu. Nous ne leur avons pas donné trop d’opportunités. Demain, nous devrons prendre le contrôle. Marseille est une équipe très dure, ce sera dur. Si nous terminons premiers de ce groupe, nous allons éviter des adversaires très importants et jouer directement les 16es ». Fatih Terim – source : Conférence de presse (24/11/2021)