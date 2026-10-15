Himad Abdelli après OM-Olympiakos : « c’est aussi ça, le football »

L’Olympique de Marseille a encore laissé filer des points en Ligue Europa. Battus par l’Olympiakos (0-1), les Marseillais peuvent nourrir des regrets après une rencontre durant laquelle ils se sont procuré plusieurs occasions sans parvenir à les concrétiser. Au coup de sifflet final, Himad Abdelli a livré une analyse lucide de cette nouvelle désillusion.

Au micro de Canal+, le milieu de terrain marseillais a notamment souligné le contraste entre le résultat obtenu à Troyes et celui concédé face aux Grecs. « On retient le score à la fin à Troyes, où l’on ne fait pas un bon match, mais on gagne. Aujourd’hui, on réalise une bonne prestation, mais on perd. C’est aussi ça, le football », a-t-il expliqué.

Un constat qui résume la frustration olympienne : si le contenu a été jugé plus satisfaisant, le résultat reste le seul élément qui compte au terme de la rencontre. Face à un Olympiakos réaliste, l’OM a payé son manque de précision dans les moments décisifs.