Himad Abdelli après OM-Olympiakos : « c’est aussi ça, le football »

L’Olympique de Marseille a encore laissé filer des points en Ligue Europa. Battus par l’Olympiakos (0-1), les Marseillais peuvent nourrir des regrets après une rencontre durant laquelle ils se sont procuré plusieurs occasions sans parvenir à les concrétiser. Au coup de sifflet final, Himad Abdelli a livré une analyse lucide de cette nouvelle désillusion.
Au micro de Canal+, le milieu de terrain marseillais a notamment souligné le contraste entre le résultat obtenu à Troyes et celui concédé face aux Grecs. « On retient le score à la fin à Troyes, où l’on ne fait pas un bon match, mais on gagne. Aujourd’hui, on réalise une bonne prestation, mais on perd. C’est aussi ça, le football », a-t-il expliqué.
Un constat qui résume la frustration olympienne : si le contenu a été jugé plus satisfaisant, le résultat reste le seul élément qui compte au terme de la rencontre. Face à un Olympiakos réaliste, l’OM a payé son manque de précision dans les moments décisifs.
Un manque d’efficacité dans les deux surfaces
Pour Himad Abdelli, la différence s’est faite sur des détails essentiels. « Il nous a manqué ces deux ingrédients, offensivement comme défensivement. On doit se montrer plus tueurs », a-t-il reconnu.
Malgré plusieurs situations intéressantes, notamment en seconde période, les Marseillais n’ont pas réussi à tromper la vigilance du gardien grec. À l’inverse, l’Olympiakos a su exploiter l’une de ses opportunités pour faire la différence juste avant la pause, grâce à Santiago Hezze.
Le milieu marseillais a également insisté sur l’importance de concrétiser les occasions dans ce type de rendez-vous européens. « On s’est créé des occasions, mais on a manqué d’efficacité, et c’est essentiel dans ce genre de grands matchs », a-t-il rappelé.