Les incidents survenus jeudi soir au Vélodrome en marge du match entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia prennent une tournure diplomatique. La présidente bulgare Iliana Iotova a demandé des comptes aux autorités françaises et sollicité des explications auprès de l’UEFA.

Voir sur YouTube

Peu avant le coup d’envoi de la rencontre de Ligue Europa, de violents affrontements ont éclaté entre supporters marseillais et bulgares dans les tribunes. Alors que le parcage visiteurs avait été limité à 500 personnes par la préfecture, plusieurs fans du Levski Sofia avaient pris place dans la tribune Jean-Bouin. Des provocations ont fait monter la tension, tandis que plusieurs saluts nazis ont été observés dans le parcage visiteurs sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Des centaines de supporters marseillais ont ensuite quitté le virage sud pour rejoindre les fans bulgares, avant l’intervention des forces de l’ordre. Selon la préfecture de police, onze supporters bulgares ont été blessés, dont cinq hospitalisés. L’OM a condamné les violences pendant la rencontre et Bruno Genesio a également regretté ces débordements après le match.

Iliana Iotova interpelle la France et l’UEFA

La présidente de la Bulgarie a réagi dans la soirée sur son compte Facebook. Iliana Iotova a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et demandé aux autorités françaises d’établir les circonstances précises des agressions. Elle a aussi mis en cause les conditions de sécurité réservées aux supporters bulgares dans l’enceinte marseillaise.

« Les images venues de Marseille sont bouleversantes ! Les agressions contre les supporters bulgares souillent l’un des plus grands sports, qui rassemble des millions de personnes à travers le monde. »

Dans son message, la cheffe de l’État bulgare a également demandé à l’UEFA de vérifier comment la sécurité des supporters du Levski Sofia avait été assurée. Le ministère bulgare des Affaires étrangères a, de son côté, annoncé l’envoi d’une note diplomatique à la France pour réclamer une « enquête approfondie ».

La classe politique bulgare réclame des sanctions

Le directeur exécutif du Levski Sofia, Daniel Borimirov, avait demandé l’arrêt du match auprès du délégué de l’UEFA et souhaité qu’aucune autre rencontre européenne ne soit disputée au Vélodrome. L’entraîneur Julio Velazquez a qualifié l’épisode de « pathétique pour le foot, et bien sûr inacceptable ». L’ancien Premier ministre Boïko Borissov s’est dit furieux et a demandé au gouvernement bulgare d’exiger des comptes aux autorités françaises, tout en réclamant les sanctions les plus sévères de l’UEFA. Ivaylo Mirtchev a dénoncé une intervention tardive et inadéquate de la police française. Des supporters du Levski Sofia envisagent enfin de manifester devant l’ambassade de France à Sofia.