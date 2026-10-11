La feuille de match… pour tout savoir avant Troyes – OM !

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche soir au Stade de l’Aube pour affronter Troyes en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Dix-septième avec seulement 3 points après cinq journées, l’OM doit impérativement mettre fin à sa série de quatre défaites consécutives en championnat. Groupes, absents, compositions probables, chaîne TV, météo, déclarations et statistiques : voici la feuille de match complète de Troyes – OM.

Quelle heure et sur quelle chaîne regarder Troyes – OM ?

Le coup d’envoi sera donné ce dimanche 11 octobre à 20h45 au Stade de l’Aube. La rencontre sera diffusée sur Ligue 1+ 2, la chaîne de la LFP.

Match : Troyes – OM

Date : dimanche 11 octobre 2026

Heure : 20h45

Stade : Stade de l’Aube

TV / streaming : Ligue 1+ 2

Arbitre : Guillaume Paradis

Retrouvez également l’agenda complet des prochains matchs de l’OM.

Le Stade de l’Aube

L’OM évoluera dans un Stade de l’Aube à guichets fermés pour cette affiche du dimanche soir. Plus de 19 000 spectateurs sont attendus pour ce rendez-vous entre deux équipes en difficulté au classement.

Le parcage marseillais devrait également être copieusement garni : environ 900 supporters de l’OM sont attendus dans l’espace visiteurs.

Après les déplacements compliqués ou interdits des dernières semaines, les Olympiens pourront donc cette fois compter sur un soutien important à l’extérieur.

Quelle météo pour Troyes – OM ?

Les conditions devraient être fraîches mais plutôt bonnes pour jouer.

Autour du coup d’envoi, la température devrait se situer aux alentours de 12°C, sous un ciel très nuageux. Les dernières prévisions n’annoncent pas de pluie significative dans la soirée et le vent devrait rester modéré.

Le groupe de l’OM

Bruno Genesio doit encore composer avec plusieurs absences importantes.

Pierre-Émile Højbjerg et Derek Cornelius sont forfaits après s’être blessés pendant la trêve internationale. Timothy Weah est suspendu après son expulsion face au PSG.

En revanche, Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia effectuent leur retour dans le groupe. Amine Gouiri, touché avec l’Algérie, est également bien présent après avoir repris normalement l’entraînement.

Bamo Meïté, victime d’une petite alerte à la cheville cette semaine, a lui aussi été retenu.

Gardiens : De Lange, Vermot, Van Neck

Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Bezahaf, Koum, Meïté

Milieux : Abdelli, Nnadi, A. Gomes, Harit, Kamissoko, Kondogbia

Attaquants : Gouiri, Maupay, Abdallah, Moumbagna, Paixao

Le groupe de Troyes

Stéphane Dumont doit également gérer plusieurs problèmes dans son effectif.

Anis Ouzenadji s’est blessé avec les U23 algériens pendant la trêve. Victime d’une importante entorse à la cheville gauche, il devrait manquer au moins quatre semaines de compétition.

Ismaël Boura et Yvann Titi restent également indisponibles.

En revanche, les dernières informations locales indiquent que Merwan Ifnaoui et Paolo Gozzi sont de nouveau aptes, tandis qu’Alexandre Phliponeau, ancien joueur formé à l’OM, est également disponible. lephoceen.fr

Le groupe complet troyen n’a pas été publié dans les sources consultées au moment de la rédaction.

Les onze probables

Bruno Genesio doit notamment résoudre le problème du côté droit laissé vacant par la suspension de Timothy Weah.

Plusieurs options ont été travaillées pendant la trêve. Kelyann Bezahaf peut être utilisé dans le couloir droit, tandis que Nnadi et Abdelli sont bien placés pour débuter au milieu en l’absence de Højbjerg.

Devant, la tendance reste ouverte entre Amine Gouiri et Neal Maupay, alors que Keyliane Abdallah pourrait également profiter de l’absence de Weah.

OM – 4-2-3-1

De Lange

Bezahaf – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Nnadi – Abdelli

Abdallah – Angel Gomes – Paixao

Gouiri

Cette équipe correspond à l’une des tendances fortes évoquées ce dimanche, même si plusieurs sources envisagent encore Maupay à la place de Gouiri.

Troyes – onze probable

Beach

Maronnier – Monfray – Junior Diaz – Donkor

Mille – Diop – Karim

Ifnaoui – Le Douaron – Picard

Stéphane Dumont devrait rester fidèle à une organisation permettant à Troyes de densifier son milieu tout en cherchant rapidement ses attaquants.

Ce qu’a déclaré Bruno Genesio

L’entraîneur de l’OM s’est montré particulièrement méfiant face à Troyes.

Il refuse notamment l’idée selon laquelle le calendrier deviendrait soudainement beaucoup plus simple après avoir affronté plusieurs équipes du haut de tableau.

« On entend que les cinq premiers matchs c’étaient des équipes de haut de tableau. Mais ça ne veut pas dire que celles qu’on va jouer maintenant, à commencer par Troyes, ce sont des faire-valoir. »

Genesio insiste sur l’état d’esprit nécessaire pour mettre fin à la mauvaise série.

« Si on doit gagner c’est parce qu’on aura donné le maximum, jouer à 100 %. Cela pourrait nous pénaliser de croire qu’il suffit de rentrer sur le terrain pour battre Troyes dimanche. »

Le technicien marseillais a également qualifié la période actuelle de « situation d’urgence » après quatre défaites consécutives en Ligue 1.

Stéphane Dumont veut profiter de l’événement

Côté troyen, Stéphane Dumont a insisté avant la rencontre sur la nécessité de ne pas être dépassé par l’événement.

L’ESTAC retrouve son stade après trois défaites consécutives et pourra compter sur une enceinte pleine pour tenter de se relancer. L’entraîneur souhaite que ses joueurs utilisent cette ambiance comme un moteur sans perdre leurs repères face à Marseille. Canal 32

Pour Alexandre Phliponeau, formé à l’OM, le rendez-vous sera évidemment particulier :

« Je suis un pur Marseillais, oui. Je suis né là-bas, j’y ai joué plus de dix ans et j’y ai signé mon premier contrat professionnel. C’est donc forcément un club particulier pour moi. »

Les statistiques des confrontations Troyes – OM

L’OM reste sur une série très favorable face à Troyes.

Lors des cinq dernières confrontations, Marseille compte quatre victoires et un match nul.

Les cinq derniers Troyes – OM / OM – Troyes :

OM 3-1 Troyes – 16 avril 2023

– 16 avril 2023 Troyes 0-2 OM – 11 janvier 2023

– 11 janvier 2023 Troyes 1-1 OM – 27 février 2022

– 27 février 2022 OM 1-0 Troyes – 28 novembre 2021

– 28 novembre 2021 Troyes 2-3 OM – 15 avril 2018

La dernière victoire troyenne face à Marseille remonte à octobre 2012. Depuis, l’OM a remporté sept des neuf confrontations entre les deux équipes.

Deux équipes déjà sous pression

Le classement donne une dimension particulière à cette affiche.

Avant le coup d’envoi, Troyes est 16e avec 4 points, tandis que l’OM occupe la 17e place avec 3 points.

L’ESTAC avait commencé sa saison par un nul contre le Paris FC puis une victoire à Lorient, avant d’enchaîner trois défaites face à Strasbourg, Lille et Angers.

La situation marseillaise est encore plus délicate. Après son succès inaugural face à Strasbourg, l’OM a perdu ses quatre rencontres suivantes de Ligue 1 face à Monaco, Paris FC, Rennes et le PSG.

Pour Marseille, l’enjeu est donc très clair : stopper immédiatement cette série noire. Après trois semaines sans compétition, le déplacement à Troyes doit permettre aux hommes de Bruno Genesio de repartir de l’avant avant un calendrier particulièrement chargé.