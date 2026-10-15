La LFP tape fort, grosse sanction pour l’OM !

Le virage Nord du Vélodrome sera fermé pour les deux prochaines réceptions de l’OM en Ligue 1. La commission de discipline de la LFP a prononcé cette sanction mercredi 14 octobre, après les incidents survenus lors du Classique contre le PSG. Le Havre et Toulouse seront les deux adversaires concernés.

Deux matches fermes, dont un par révocation d’un sursis

Dans son relevé officiel des décisions, la LFP annonce deux matches de fermeture ferme de la tribune Nord, dont un résultant de la révocation d’un sursis. La sanction prend effet immédiatement et constitue un huis clos partiel du Vélodrome.

Concrètement, cette partie du stade restera vide lors de OM–Le Havre, dimanche 25 octobre, pour la 8e journée, puis de OM–Toulouse, dimanche 1er novembre, pour la 9e journée. Deux rencontres à domicile inscrites dans le calendrier chargé qui attend les Marseillais entre championnat et Coupe d’Europe.

La réception de l’Olympiakos, ce jeudi en Ligue Europa, n’entre pas dans les deux rencontres concernées par cette sanction. Ses conséquences se feront donc sentir lors du retour du championnat au Vélodrome.

Pyrotechnie et chants au cœur du dossier

La procédure concerne le comportement de supporters marseillais pendant le Classique perdu face au PSG sur le score de 1-2, le 20 septembre, lors de la 5e journée de Ligue 1. La commission mentionne l’« usage d’engins pyrotechniques » ainsi que des « expressions orales constatées ».

Selon RMC Sport, des chants homophobes et des insultes visant Ousmane Dembélé avaient retenti dans l’enceinte marseillaise. Un dossier disciplinaire avait été ouvert après cette rencontre.

Pour l’équipe de Bruno Genesio, la conséquence sera concrète : deux occasions de prendre des points à domicile avec une partie des tribunes vide. Le soutien du virage Nord manquera face aux Havrais puis aux Toulousains.