Larqué prévient l’OM !

Jean-Michel Larqué se montre particulièrement préoccupé par le début de saison de l’OM. Dix-septième de Ligue 1 avant son déplacement à Troyes, Marseille est très loin des ambitions affichées en début de saison. Pour le consultant de RMC, l’urgence est désormais de sortir rapidement de la zone rouge avant de penser à autre chose.

« On est optimiste pour le maintien »

Sur RMC, Jean-Michel Larqué a livré un constat très sévère sur la situation actuelle de l’OM.

« Optimiste pour quoi ? On peut être un peu pessimiste de les voir jouer les premiers rôles. Évidemment qu’on est optimiste pour le maintien. »

Une phrase forte qui résume le décalage entre les attentes placées dans le club marseillais et son classement actuel.

Larqué poursuit :

« On est loin de ce que l’on attend d’un club comme l’OM aujourd’hui. On attendait, non pas d’être champion de France, mais pas non plus d’être maintenu en Ligue 1. »

Avec seulement trois points après cinq journées et une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’équipe de Bruno Genesio n’a déjà plus beaucoup de marge.

« Troyes voudra se faire l’OM »

Le déplacement à Troyes ne sera pas non plus un rendez-vous simple selon Larqué.

Le consultant rappelle que le statut de l’OM modifie toujours l’approche de ses adversaires, quel que soit son classement.

« Que Marseille soit premier ou dernier, l’équipe adverse veut se les faire. L’OM reste l’OM et Troyes voudra se faire l’OM. »

Un avertissement de plus avant une rencontre déjà très importante pour les Marseillais.

Une victoire devenue urgente

L’OM doit désormais interrompre sa mauvaise série et retrouver rapidement de la confiance.

Le calendrier à venir propose plusieurs adversaires théoriquement plus abordables, mais encore faut-il en profiter.

Le programme complet est à retrouver dans l’agenda des prochains matches de l’OM.

Pour Larqué, l’enjeu est désormais clair : avant de reparler d’Europe ou de première partie de tableau, Marseille doit d’abord se sortir au plus vite de la zone de relégation.