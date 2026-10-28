Le RC Lens devra vraisemblablement se passer d’Odsonne Édouard face à l’OM. Opéré des adducteurs ce mercredi 28 octobre, l’attaquant sera absent plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle pour les Sang-et-Or avant la réception de Marseille, prévue le 8 novembre.

Odsonne Édouard éloigné des terrains plusieurs semaines

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Lens a annoncé l’opération de son attaquant de 28 ans, gêné depuis plusieurs semaines par des douleurs aux adducteurs. Dans son communiqué, le club précise :

« Gêné depuis plusieurs semaines par des douleurs chroniques aux adducteurs, Odsonne Édouard a subi une intervention chirurgicale ce mercredi matin. Opéré avec succès, l’attaquant artésien sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le Racing souhaite un bon rétablissement à Odsonne et sera à ses côtés afin qu’il retrouve rapidement les terrains. » RCL↗

Lens n’a pas fixé de date de retour. Mais la durée d’indisponibilité annoncée rend sa présence face à l’OM très improbable. Édouard compte un but en Ligue 1 cette saison.

Lens – OM, après deux rendez-vous pour Marseille

La rencontre est programmée le dimanche 8 novembre à 20h45. D’ici là, les Marseillais recevront Toulouse, puis se déplaceront à Leverkusen en Ligue Europa. Ce déplacement à Lens s’inscrit dans une séquence chargée avant la trêve internationale↗.

Pour Lens, l’absence probable d’Édouard ajoute une difficulté dans la préparation du choc. L’OM, lui, devra d’abord négocier ses deux prochains matches avant de retrouver un concurrent direct en championnat.