Le RC Lens devra vraisemblablement se passer d’Odsonne Édouard face à l’OM. Opéré des adducteurs ce mercredi 28 octobre, l’attaquant sera absent plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle pour les Sang-et-Or avant la réception de Marseille, prévue le 8 novembre.
Odsonne Édouard éloigné des terrains plusieurs semaines
Lens a annoncé l’opération de son attaquant de 28 ans, gêné depuis plusieurs semaines par des douleurs aux adducteurs. Dans son communiqué, le club précise :
« Gêné depuis plusieurs semaines par des douleurs chroniques aux adducteurs, Odsonne Édouard a subi une intervention chirurgicale ce mercredi matin. Opéré avec succès, l’attaquant artésien sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le Racing souhaite un bon rétablissement à Odsonne et sera à ses côtés afin qu’il retrouve rapidement les terrains. » RCL
Lens n’a pas fixé de date de retour. Mais la durée d’indisponibilité annoncée rend sa présence face à l’OM très improbable. Édouard compte un but en Ligue 1 cette saison.
Lens – OM, après deux rendez-vous pour Marseille
La rencontre est programmée le dimanche 8 novembre à 20h45. D’ici là, les Marseillais recevront Toulouse, puis se déplaceront à Leverkusen en Ligue Europa. Ce déplacement à Lens s’inscrit dans une séquence chargée avant la trêve internationale.
Pour Lens, l’absence probable d’Édouard ajoute une difficulté dans la préparation du choc. L’OM, lui, devra d’abord négocier ses deux prochains matches avant de retrouver un concurrent direct en championnat.