L’Olympique de Marseille a ouvert le score dès la 2e minute face au RC Lens, ce dimanche soir à Bollaert. Une erreur de communication entre deux défenseurs lensois a permis à Amine Gouiri de pousser le ballon dans un but vide, dans un stade déjà marqué par la colère après la déroute contre Côme.

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L’ambiance était particulièrement tendue avant même le coup d’envoi de cette affiche de la 10e journée de Ligue 1. Comme le rapporte RMC Sport, des sifflets ont accompagné l’échauffement puis l’entrée des joueurs, tandis qu’une banderole accusant l’équipe de « honte de 120 ans d’histoire » était visible dans la tribune principale. Cette mobilisation du public intervenait quatre jours après la lourde défaite 9-1 concédée contre Côme en Ligue des champions.

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Une erreur défensive qui profite immédiatement à l’OM

Le premier but marseillais est venu d’une passe mal ajustée de Jonathan Gradit vers Samson Baidoo. Le défenseur lensois a laissé passer le ballon en pensant que son gardien, Robin Risser, se trouvait derrière lui, alors que celui-ci était positionné à l’autre poteau. Amine Gouiri, présent au pressing, a immédiatement exploité cette incompréhension. L’attaquant de l’OM a récupéré le ballon avant de le pousser dans le but totalement vide, donnant ainsi l’avantage aux Marseillais après seulement deux minutes de jeu.

Le cauchemar lensois se poursuit à Bollaert

Au-delà de la précocité de l’ouverture du score, la manière a jeté un froid dans le stade. Cette nouvelle erreur défensive est survenue dans un contexte déjà très lourd pour le RC Lens, dont les supporters avaient clairement exprimé leur mécontentement avant le début de la rencontre. Pour l’OM, cette récupération haute et cette finition dans le but vide ont permis de prendre rapidement les devants dans une rencontre disputée à Bollaert. Le but est intervenu alors que la tension restait palpable dans les tribunes lensoises.