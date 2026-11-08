L’Olympique de Marseille se déplace dimanche à Bollaert pour affronter le RC Lens. Sur une excellente dynamique, l’équipe de Bruno Genesio pourrait profiter des difficultés lensoises. Mais après l’humiliation subie contre Côme, les Sang et Or seront attendus au tournant devant leur public. Retrouvez notre avant-match complet en vidéo.

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Lens entre fragilité et volonté de réaction

Le contexte semble favorable à l’OM. Lens reste sur trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres, dont un incroyable revers 9-1 face à Côme en Ligue des champions. Une soirée cauchemardesque qui pourrait laisser des traces sur le plan mental et défensif.

Mais cette humiliation rend également ce déplacement particulièrement dangereux. Les Lensois voudront impérativement se racheter devant Bollaert. Après la rencontre, Yannick Cahuzac avait évoqué un « sentiment d’humiliation », tout en appelant son équipe à « faire preuve de fierté ».

Lens se présente donc avec un visage difficile à anticiper : celui d’une équipe fragilisée, susceptible de replonger rapidement, ou celui d’un groupe revanchard porté par son public.

Un effectif remanié, mais toujours dangereux

Le club nordiste a encore beaucoup changé durant le dernier mercato. Mamadou Sangaré, Adrien Thomasson, Allan Saint-Maximin, Wesley Saïd et Anass Zaroury ont notamment quitté l’effectif.

Dans le sens des arrivées, Lens a recruté plusieurs joueurs expérimentés ou à fort potentiel, parmi lesquels Jean-Clair Todibo, Franjo Ivanović, Michaël Cuisance, Thorgan Hazard, Yacine Titraoui et Michal Skóraś.

Les qualités individuelles sont présentes, mais les automatismes et l’équilibre collectif restent encore fragiles.

Florian Thauvin, le principal danger lensois

L’OM devra évidemment surveiller Florian Thauvin. L’ancien Marseillais est directement impliqué dans près de 69 % des buts de Lens en Ligue 1, avec quatre réalisations et sept passes décisives.

Créateur, tireur et principal relais offensif de son équipe, Thauvin évolue généralement derrière Ivanović, aux côtés de Thorgan Hazard. Réduire son influence constituera l’une des principales clés de la rencontre.

Quel onze pour poursuivre la série marseillaise ?

L’OM arrive avec une confiance renforcée par quatre victoires consécutives en championnat et son succès obtenu à Leverkusen.

Dans notre avant-match, nous revenons sur la dynamique des deux équipes, le dernier onze aligné par Lens, les conséquences du mercato et la possible composition marseillaise. La question sera de savoir si Bruno Genesio doit conserver l’équipe victorieuse en Allemagne ou apporter de la fraîcheur après l’enchaînement des rencontres.

Lens traumatisé ou Lens révolté ? L’OM profiter a-t-il des doutes adverses ou tombera-t-il dans le piège de Bollaert ? Retrouvez notre analyse complète en vidéo.