L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour une nouvelle soirée de Ligue Europa. Dynamique du club allemand, organisation tactique, joueurs à surveiller et onze probable de Bruno Genesio : retrouvez notre avant-match complet en vidéo.

L’OM s’apprête à passer un nouveau test européen face au Bayer Leverkusen. Avant le coup d’envoi, Football Club de Marseille vous propose une présentation complète de cette affiche afin de mieux comprendre les forces en présence et les enjeux de la rencontre.

La dynamique des deux équipes, les choix tactiques et les compositions probables seront notamment au programme de cette preview.

Retrouvez notre avant-match Leverkusen – OM en vidéo ci-dessous :

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Leverkusen : dynamique, onze et évolution de l’effectif

Cette émission permet tout d’abord de présenter le Bayer Leverkusen, son organisation et ses dernières performances. Nous revenons sur le dernier onze aligné par le club allemand, mais également sur les principaux changements intervenus dans son effectif.

Malgré son potentiel technique, Leverkusen présente certaines faiblesses que l’OM devra tenter d’exploiter. La capacité des Marseillais à résister au pressing allemand et à sortir proprement le ballon sera déterminante.

Les transitions pourraient également avoir un rôle majeur. L’OM devra éviter les pertes de balle dangereuses tout en profitant rapidement des espaces laissés par son adversaire.

Quel onze pour Bruno Genesio ?

L’autre grande interrogation concerne la composition choisie par Bruno Genesio. Le technicien marseillais devra trouver le bon équilibre entre solidité défensive, maîtrise du milieu et capacité à se projeter vers l’avant.

Dans cette preview, nous présentons le onze probable de l’OM ainsi que les différentes options dont dispose l’entraîneur marseillais. Plusieurs choix pourraient dépendre de l’état physique des joueurs et de la volonté de Genesio de conserver ou non son organisation habituelle.

Le pressing, la gestion des temps faibles et l’efficacité dans les deux surfaces seront trois éléments essentiels pour espérer ramener un résultat d’Allemagne.

Rendez-vous également sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille pour suivre l’avant-match en direct à 20h30, puis le débrief complet dès 22h45.

Quelle équipe aligneriez-vous face à Leverkusen ? L’OM peut-il réussir un gros coup à l’extérieur ? Donnez votre composition et votre pronostic dans les commentaires.