La huitième journée de Ligue 1 n’est pas terminée : le PSG reçoit Lyon ce lundi soir. En attendant ce choc, Rennes occupe provisoirement la première place. L’OM, vainqueur du Havre (4-3), poursuit sa remontée et revient à un point de Lens.
Marseille enchaîne, Rennes profite des nuls
Après Troyes et Angers, l’OM a signé un troisième succès consécutif en championnat. Face au Havre, les Marseillais ont mené 4-0 avant d’encaisser trois buts dans le dernier quart d’heure. Cette fin de match fébrile n’enlève pas les trois points : avec 12 points en huit rencontres, l’équipe de Bruno Genesio grimpe à la 8e place.
En haut du tableau, Rennes a dominé Strasbourg (3-0) et pris la tête avec 16 points. Monaco et Lille se sont neutralisés (1-1) et suivent avec 15 points chacun. Lens, porté par Florian Thauvin et Thorgan Hazard, a renversé le Paris FC (2-1) et conserve un point d’avance sur l’OM.
Les résultats de la 8e journée
|Rencontre
|Résultat
|Brest – Nice
|1-2
|Lens – Paris FC
|2-1
|Monaco – Lille
|1-1
|Rennes – Strasbourg
|3-0
|OM – Le Havre
|4-3
|Angers – Lorient
|0-0
|Toulouse – Troyes
|0-0
|Auxerre – Le Mans
|1-1
|PSG – Lyon
|Lundi 26 octobre, 20h30
Le classement provisoire avant PSG–Lyon
|Rang
|Club
|Points
|Matchs
|1
|Rennes
|16
|8
|2
|Lille
|15
|8
|3
|Monaco
|15
|8
|4
|Lyon
|14
|7
|5
|PSG
|14
|7
|6
|Paris FC
|14
|8
|7
|Lens
|13
|8
|8
|OM
|12
|8
|9
|Lorient
|12
|8
|10
|Nice
|11
|8
|11
|Toulouse
|10
|8
|12
|Auxerre
|10
|8
|13
|Brest
|9
|8
|14
|Angers
|8
|8
|15
|Le Mans
|7
|8
|16
|Strasbourg
|7
|8
|17
|Troyes
|5
|8
|18
|Le Havre
|2
|8
PSG–Lyon, programmé ce lundi à 20h30, clôturera la journée et peut encore modifier le sommet du classement. Pour l’OM, la remontée est bien réelle : Marseille n’est plus qu’à deux points des deux équipes parisiennes et de Lyon, qui ont toutefois un match en moins.