La huitième journée de Ligue 1 n’est pas terminée : le PSG reçoit Lyon ce lundi soir. En attendant ce choc, Rennes occupe provisoirement la première place. L’OM, vainqueur du Havre (4-3), poursuit sa remontée et revient à un point de Lens.

Marseille enchaîne, Rennes profite des nuls

Après Troyes et Angers, l’OM a signé un troisième succès consécutif en championnat. Face au Havre, les Marseillais ont mené 4-0 avant d’encaisser trois buts dans le dernier quart d’heure. Cette fin de match fébrile n’enlève pas les trois points : avec 12 points en huit rencontres, l’équipe de Bruno Genesio grimpe à la 8e place.

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En haut du tableau, Rennes a dominé Strasbourg (3-0) et pris la tête avec 16 points. Monaco et Lille se sont neutralisés (1-1) et suivent avec 15 points chacun. Lens, porté par Florian Thauvin et Thorgan Hazard, a renversé le Paris FC (2-1) et conserve un point d’avance sur l’OM.

Les résultats de la 8e journée

Rencontre Résultat Brest – Nice 1-2 Lens – Paris FC 2-1 Monaco – Lille 1-1 Rennes – Strasbourg 3-0 OM – Le Havre 4-3 Angers – Lorient 0-0 Toulouse – Troyes 0-0 Auxerre – Le Mans 1-1 PSG – Lyon Lundi 26 octobre, 20h30

Le classement provisoire avant PSG–Lyon

Rang Club Points Matchs 1 Rennes 16 8 2 Lille 15 8 3 Monaco 15 8 4 Lyon 14 7 5 PSG 14 7 6 Paris FC 14 8 7 Lens 13 8 8 OM 12 8 9 Lorient 12 8 10 Nice 11 8 11 Toulouse 10 8 12 Auxerre 10 8 13 Brest 9 8 14 Angers 8 8 15 Le Mans 7 8 16 Strasbourg 7 8 17 Troyes 5 8 18 Le Havre 2 8

PSG–Lyon, programmé ce lundi à 20h30, clôturera la journée et peut encore modifier le sommet du classement. Pour l’OM, la remontée est bien réelle : Marseille n’est plus qu’à deux points des deux équipes parisiennes et de Lyon, qui ont toutefois un match en moins.