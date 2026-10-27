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Paris Saint-Germain s’impose face à Olympique Lyonnais (2-0). Cette rencontre comptait pour la 8e journée de Ligue 1.

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Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais : 2-0

Paris Saint-Germain s’impose face à Olympique Lyonnais (2-0). S. Mayulu a ouvert le score pour Paris Saint-Germain (72e). M. Godts a fixé le score pour Paris Saint-Germain (84e).

Le programme de la 8e journée

Programme et résultats de la 8e journée
Stade Brestois 29 1-2 OGC Nice
RC Lens 2-1 Paris FC
AS Monaco 1-1 LOSC Lille
Angers SCO 0-0 FC Lorient
AJ Auxerre 1-1 Le Mans FC
Olympique de Marseille 4-3 Havre Athletic Club
Stade Rennais FC 3-0 RC Strasbourg Alsace
Toulouse FC 0-0 Estac Troyes
Paris Saint-Germain 2-0 Olympique Lyonnais
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