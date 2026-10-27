Paris Saint-Germain s’impose face à Olympique Lyonnais (2-0). Cette rencontre comptait pour la 8e journée de Ligue 1.
Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais : 2-0
Paris Saint-Germain s’impose face à Olympique Lyonnais (2-0). S. Mayulu a ouvert le score pour Paris Saint-Germain (72e). M. Godts a fixé le score pour Paris Saint-Germain (84e).
Le programme de la 8e journée
Programme et résultats de la 8e journée
|Stade Brestois 29
|1-2
|OGC Nice
|RC Lens
|2-1
|Paris FC
|AS Monaco
|1-1
|LOSC Lille
|Angers SCO
|0-0
|FC Lorient
|AJ Auxerre
|1-1
|Le Mans FC
|Olympique de Marseille
|4-3
|Havre Athletic Club
|Stade Rennais FC
|3-0
|RC Strasbourg Alsace
|Toulouse FC
|0-0
|Estac Troyes
|Paris Saint-Germain
|2-0
|Olympique Lyonnais