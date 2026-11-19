Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). La trêve internationale de novembre a été particulièrement agitée en Ligue 1, avec quatre changements d’entraîneurs avant la 11e journée.

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La deuxième coupure internationale de novembre a une nouvelle fois servi de période d’ajustement pour plusieurs clubs en difficulté. Selon RMC Sport, trois entraîneurs ont été évincés et un autre a quitté son poste, avec de nouvelles têtes attendues sur les bancs ce week-end. Le mouvement avait commencé au Havre, avant même le début de la trêve, après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (1-5).

Le Havre, Lyon et Lens changent de projet

Le Havre a écarté Didier Digard, tandis que le président Jean-Michel Roussier a démissionné quelques jours plus tard. Après un intérim assuré par Jaïr Karam contre Lorient (défaite 0-2), les propriétaires du club ont nommé Valérien Ismaël pour tenter de maintenir le HAC, dernier de Ligue 1. À Lyon, Paulo Fonseca a quitté le club en cours de saison pour rejoindre le Sporting Portugal. Son adjoint Jorge Maciel a assuré l’intérim lors du match nul contre la Real Sociedad (1-1) et de la défaite à Brest (2-0), avant la nomination de l’Espagnol Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

Lens a également décidé de se séparer de Yannick Cahuzac, moins de deux mois après le départ de Dino Toppmöller. Cette décision est intervenue après trois défaites, dont un revers 1-9 à domicile contre Côme en Ligue des champions. Le club artésien a finalement choisi Didier Digard, seulement treize jours après son départ du Havre.

Strasbourg complète la valse des entraîneurs

Strasbourg a annoncé jeudi le départ de Hugo Oliveira et l’arrivée de Vitor Matos, recruté à Swansea. Le Portugais devient le quatrième entraîneur du club alsacien en 2026, portant à près d’un quart la proportion des bancs de Ligue 1 ayant changé de titulaire pendant cette trêve. D’autres entraîneurs restent sous pression. À Rennes, le président du conseil d’administration Nicolas De Tavernost a fait part de ses inquiétudes concernant les résultats de l’équipe première et a rappelé les objectifs européens du club ainsi que sa volonté de donner du temps de jeu aux jeunes. Au Mans, les supporters ont de leur côté lancé le mouvement « Touche pas à Patrick » pour soutenir Patrick Videira, visé par des rumeurs de départ sur les réseaux sociaux.