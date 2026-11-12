Grâce à sa victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen (1-0), l’Olympique de Marseille a relancé ses espoirs de qualification en Ligue Europa. Malgré une inquiétante 31e place après quatre journées, les hommes de Bruno Genesio disposent encore de quatre rencontres pour arracher leur billet pour les barrages. Mais combien de points faudra-t-il réellement pour terminer parmi les 24 premiers ? Les deux dernières éditions permettent d’établir plusieurs scénarios.

L’Olympique de Marseille a peut-être sauvé sa campagne européenne en s’imposant sur la pelouse du Bayer Leverkusen le 5 novembre dernier. Après trois défaites consécutives face au Besiktas (4-1), à l’Olympiakos (0-1) et au Sturm Graz (1-0), les Marseillais n’avaient plus vraiment le droit à l’erreur.

Grâce au but d’Amine Gouiri, l’OM a décroché ses trois premiers points et conservé un espoir de qualification pour la phase à élimination directe.

Mais la situation reste délicate : Marseille occupe la 31e place sur 36 équipes, avec seulement trois points et une différence de buts négative de -4.

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Combien de points faut-il pour se qualifier en Ligue Europa ?

Depuis l’adoption de la nouvelle formule, les 36 équipes disputent huit rencontres dans un classement unique. Les huit premières accèdent directement aux huitièmes de finale, tandis que les formations classées entre la 9e et la 24e place doivent passer par un barrage.

Pour l’OM, l’objectif réaliste est donc de terminer dans les 24 premiers.

Les résultats des deux dernières éditions donnent une indication intéressante sur le nombre de points nécessaires.

En 2024-2025, Fenerbahçe avait décroché la 24e place avec 10 points, grâce à une meilleure différence de buts que plusieurs concurrents également à 10 points.

La saison dernière, en 2025-2026, les Norvégiens de Brann avaient terminé à la 24e place avec seulement 9 points. Les Young Boys, également à 9 points, avaient été éliminés à la différence de buts.

Autrement dit, 10 points peuvent suffire pour accéder aux barrages, mais ne constituent absolument pas une garantie.

Pour limiter les risques, Marseille aurait donc tout intérêt à viser au moins 11 ou 12 points, tout en améliorant une différence de buts actuellement défavorable.

L’OM doit encore affronter quatre adversaires

Le calendrier officiel publié par l’UEFA↗ offre aux Olympiens un avantage non négligeable : trois de leurs quatre dernières rencontres se disputeront au stade Vélodrome.

26 novembre : OM – Levski Sofia , à 18h45

, à 18h45 10 décembre : OM – Celta Vigo , à 18h45

, à 18h45 21 janvier : Celtic Glasgow – OM

28 janvier : OM – Anderlecht

Avec trois réceptions, les hommes de Bruno Genesio auront l’occasion de retrouver leurs supporters dans une compétition où ils n’ont toujours pas gagné à domicile cette saison.

La première rencontre face au Levski Sofia sera particulièrement importante. Le club bulgare compte déjà 7 points après quatre journées et occupe la 10e place du classement.

Le Celta Vigo, en revanche, traverse également une campagne européenne compliquée avec seulement 3 points.

Le Celtic Glasgow affiche le même bilan comptable que Marseille, tandis qu’Anderlecht compte 6 points après quatre rencontres.

Autant dire que les quatre derniers adversaires de l’OM sont directement concernés par la lutte pour une place dans les 24 premiers.

Trois scénarios pour l’OM

Avec trois points au compteur, Marseille peut encore atteindre un maximum de 15 points. Plusieurs hypothèses sont envisageables pour la fin de cette phase de ligue.

Scénario 1 : deux victoires et deux matchs nuls

L’OM prendrait huit points supplémentaires et terminerait avec 11 points. Un total qui aurait suffi pour disputer les barrages lors des deux dernières éditions.

Ce scénario reste toutefois soumis aux résultats des autres équipes et à la différence de buts.

Scénario 2 : trois victoires et une défaite

Marseille terminerait avec 12 points, un bilan nettement plus favorable. Un tel total avait permis de se qualifier lors des deux précédentes éditions, sans pour autant constituer une garantie pour 2026-2027.

Scénario 3 : deux victoires et deux défaites

L’OM atteindrait seulement 9 points. Ce total avait permis à Brann de terminer 24e la saison dernière, mais il pourrait également laisser les Marseillais à la porte des barrages.

La différence de buts serait alors susceptible de jouer un rôle décisif.

Attention à la différence de buts !

C’est un autre élément qui pourrait peser lourd dans le classement final.

Après quatre journées, l’OM a inscrit seulement deux buts pour six encaissés, soit une différence de buts de -4.

La lourde défaite concédée sur la pelouse du Besiktas (4-1) pèse particulièrement dans ce bilan.

Or, comme l’ont démontré les deux dernières éditions, plusieurs équipes peuvent terminer avec un nombre identique de points autour de la 24e place.

Dans ce cas, la différence de buts constitue le premier critère de départage.

Les Olympiens devront donc non seulement chercher à gagner leurs matchs, mais également profiter des rencontres à domicile pour améliorer leur bilan offensif.

Une victoire avec plusieurs buts d’écart face au Levski Sofia ou au Celta Vigo pourrait ainsi avoir une importance supplémentaire au moment du classement final.

Le top 8 est-il encore envisageable ?

Mathématiquement, Marseille peut encore terminer avec 15 points en remportant ses quatre dernières rencontres.

Mais une qualification directe pour les huitièmes de finale semble désormais très difficile.

Lors des deux dernières éditions, le 8e du classement avait terminé avec 14 points en 2024-2025 et 16 points en 2025-2026.

L’OM devrait donc réaliser un sans-faute et espérer des résultats favorables chez plusieurs concurrents pour envisager cette possibilité.

L’objectif prioritaire de Bruno Genesio reste clairement de rejoindre les barrages.

Après avoir retrouvé une dynamique positive en Ligue 1, avec cinq victoires consécutives et une remontée de la 17e à la 4e place, Marseille doit désormais confirmer son redressement sur la scène européenne.

Le prochain rendez-vous face au Levski Sofia, le 26 novembre au Vélodrome, pourrait déjà constituer un tournant. Une deuxième victoire consécutive porterait l’OM à six points et lui permettrait de se rapprocher des équipes actuellement qualifiées pour les barrages.

Après un départ catastrophique, l’Europe n’est donc pas encore perdue pour Marseille. Mais avec seulement quatre rencontres restantes, les hommes de Genesio n’ont désormais plus beaucoup de marge pour se tromper.