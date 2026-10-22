Sturm Graz–OM se prolonge sur FCMarseille ce jeudi 22 octobre : rendez-vous à 20h30 pour le débrief en direct. Moments décisifs, prestation des Marseillais et choix tactiques seront au programme, avec vos réactions dans le chat.

Voir sur YouTube

Après la rencontre entre le Sturm Graz et l’Olympique de Marseille, l’équipe de Football Club de Marseille vous donne rendez-vous sur sa chaîne YouTube. Le direct débutera à 20h30, heure de Paris, ce jeudi 22 octobre. Retrouvez également les dernières nouvelles du club dans notre rubrique actualité de l’OM↗.

Le match et les choix tactiques au programme

Le débrief reviendra sur les moments décisifs de la rencontre et la prestation des Olympiens. Les choix tactiques, les satisfactions et les déceptions seront au cœur de l’analyse. L’émission permettra de revenir sur le match dans son ensemble et sur les performances individuelles.

Vos réactions en direct dès 20h30

Qui est votre homme du match ? Que retenez-vous de cette rencontre ? Le chat sera ouvert pour partager vos avis et débattre avec l’équipe de FCM. Vous pouvez suivre l’émission dans le lecteur intégré après le chapeau ou directement sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=b35KRGRkO9Q↗.