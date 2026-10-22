FCMarseille vous donne rendez-vous ce jeudi 22 octobre à 18h15, pour un nouveau live YouTube. L’émission sera consacrée à l’avant match en direct.

Voir sur YouTube

Le début de l’émission est programmé le jeudi 22 octobre à 18h15. Pour retrouver la diffusion, ouvrez le lien direct vers le live FCMarseille sur YouTube↗ ou utilisez le lecteur intégré à cet article. Il s’agit de la page de cette émission, que vous pouvez conserver pour accéder au direct. Retrouvez également les dernières informations concernant le club dans notre rubrique actualité de l’OM↗.

Le programme du live FCMarseille

La présentation de l’émission sur la chaîne FCMarseille précise les sujets et les temps forts ci-dessous.

Présentateur : Benjamin Courmes

Consultant : Jean-Charles De Bono

INVITE : XAVOM GAMES

STURM GRAZ – OM : rendez-vous dès 18h15 pour l’avant match en direct sur Football Club de Marseille !

Les clés de la rencontre, les choix de composition et vos pronostics : on fait monter la pression ensemble avant Sturm Graz – Olympique de Marseille .

. Quel onze voulez-vous voir ? Quel est votre pronostic ? Participez au débat dans le chat !

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Retrouvez nous également à 20h30 pour le débrief.

Le lien pour suivre la vidéo

La vidéo est accessible à cette adresse : https://www.youtube.com/watch?v=j5Gsw9FaKGY↗. Le lecteur affiché après le chapeau correspond au même live et permet de le retrouver directement depuis cet article.