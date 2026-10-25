L’OM a battu Le Havre (4-3) au Vélodrome après avoir mené 4-0, puis tremblé jusqu’au coup de sifflet final. Dans le débrief de Football Club de Marseille, Daniel Cousin et Jean-Charles De Bono reviennent sur ce match à deux visages. L’émission est présentée par Benjamin Courmes.

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Une victoire, puis une fin de match sous tension

Marseille enchaîne un troisième succès consécutif en Ligue 1, après ses victoires à Troyes↗ et à Angers↗. Mais face au Havre, l’avance de quatre buts n’a pas empêché l’OM de se faire peur : les visiteurs ont marqué trois fois dans le dernier quart d’heure.

Autour de Benjamin Courmes, fondateur et directeur de publication de FCM, l’ancien attaquant Daniel Cousin et l’ancien Olympien Jean-Charles De Bono analysent la prestation marseillaise. Les choix de Bruno Genesio, les performances individuelles et cette fin de rencontre agitée sont au cœur de l’émission.

Le débrief OM – Le Havre en vidéo

Retrouvez ci-dessous le replay du débrief de Football Club de Marseille, avec les analyses des intervenants et les réactions des supporters.