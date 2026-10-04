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L’OM battu par Montpellier en amical…

Par La rédaction FCM -

L’OM s’est incliné 1-0 face à Montpellier lors d’un match amical disputé à Martigues. Bruno Genesio a profité de cette rencontre pour donner du temps de jeu à plusieurs éléments de l’effectif et lancer de nombreux jeunes après la pause.

Les deux équipes étaient toujours à 0-0 à la mi-temps, avant que le staff marseillais ne procède à une large revue d’effectif.

De nombreux jeunes sont entrés en jeu, notamment Ugo Kadmiri, Jephthé Malanda, Hilan Hamzaoui et Adam El Boughlamy.

Montpellier a finalement trouvé l’ouverture à la 79e minute grâce à Pays. L’OM n’est pas parvenu à égaliser et s’incline donc 1-0 dans ce match de préparation.

Le onze de départ marseillais était composé de De Lange, Garcia, Meïté, Koum, Emerson, Nnadi, Kamissoko, Gomes, Abdallah, Maupay et Paixao.

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