LOSC – OM (1-2) : Marseille retourne le match et fait un énorme coup !

L’Olympique de Marseille 1-2 face au LOSC pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Avec cette victoire l’OM fait le trou sur ses poursuivants dont son adverssaire du soir. Quel retournement !

Privé de Dimitri Payet, les marseillais ont subi la pression lilloise en début de rencontre. Steve Mandanda a d’ailleurs dû sortir deux parades décisives sur des frappes d’Osimhen (3′) et de Loïc Rémi (15′). Dominé, l’OM a toutefois raté une énorme opportunité d’ouvrir la marque sur une contre attaque rapidement mené par Jordan Amavi, mais Sanson, à l’entrée de la surface, a frappé largement au dessus (18′). Au fil des minutes les hommes de Villas-Boas ont réussi à casser le rythme imposé par les lillois. Compact défensivement, l’Olympique de Marseille n’a ainsi plus été trop inquiété jusqu’à la pause. Offensivement, Marseille n’a toutefois pratiquement eu aucune autre occasion.

L’OM ne propose toujours rien en seconde mi-temps. Bamba puis Onana voient leurs deux frappes lointaines contrées par Caleta-Car puis Gonzalez (49′). A force de subir, l’OM craque… Osimhen par dans le dos de la défense et trompe Mandanda d’un petit lob même si le capitaine marseillais effleure le ballon. Le LOSC ouvre la marque (1-0 / 51′).

L’OM retourne le match

L’OM tente de monter d’un cran pour revenir dans ce match, Lille en profite pour contrer, mais le but de Rémy est refusé après un hors-jeu manifeste d’Osimhen (57′). Lille cherche le KO et les marseillais s’offrent un penalty suite à un rush de Bouna Sarr. Sans Payet, c’est Rongier qui prend la responsabilité de le frapper, l’ancien nantais frappe a ras de terre et Maignan le détourne en corner (59′). ça ne va pas améliorer son « blocage »… L’OM rate une occasion inespérée de se relancer…

FInalement, ce penalty raté a le mérite de réveiller les olympiens. Aké remplace Sakai, Sarr passe au poste de latéral (64′). L’OM pousse et obtient un corner, Germain dévie au premier poteau, sur Reinildo qui trompe marque contre son camp (1-1 / 67′). L’OM se relance totalement et enfonce le clou suite à un bon décalage de Aké pour Germain, ce dernier trouve Benedetto dans la surface qui donne l’avantage à son équipe (1-2 / 69′).

Lille a finalement bien du mal depuis l’ouverture du score d’Osimhen et le but refusé de Rémy dans la foulée. Le jeune Aké a fait une bonne entrée, c’est maintenant au tour de Radonjic pour Benedetto (83′). AVB veut garder ce score et sort ensuite Rongier pour Strootman (89′).

Le superbe but de Benedetto

Et l'OM qui passe devant grâce à 2 buts en 2 minutes un but signé Dario Benedetto





Le onze marseillais Mandanda Sakai (Ake 64′) – Alvaro – Caleta-Car – Amavi Kamara Sanson – Rongier (Strootman 89′) Sarr – Benedetto (Radonjic 83′) – Germain