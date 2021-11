Lyon – OM : Inquiet de lourdes sanctions, Aulas met la pression !

Il s’était exprimé sur Prime Vidéo après le match Lyon – OM arrêté dimanche soir, Jean Michel Aulas a de nouveau pris la parole en conférence de presse lundi, en vidéo, pour réaffirmer sa version des faits et mettre la pression sur la LFP…

Le patron du club lyonnais n’en démord pas, Ruddy Buquet voulait faire rependre le match et il compte bien faire rejouer cette rencontre. Alors qu’il demandait des retraits de points lors de précédents incidents, il estime que ce n’est pas comparable.

Bien sûr que l’on craint des sanctions — Aulas

« Il faut être d’une mauvaise foi évidente pour comparer les événements de Nice-Marseille, Montpellier-Marseille ou Lens-Lille. Nous sommes sur des envahissements de terrains, des bagarres, des interventions de cadres techniques des équipes qui viennent faire la police. Je reste favorable aux sanctions sévères, y compris en matière de retrait de points pour des envahissements de terrain ou bagarres, car c’est la seule décision qui peut faire arrêter des groupes de supporters. Mais, là, on est dans un cas différent car le groupe ‘Bad Gones’ se désolidarise de l’individu impliqué. Je ne suis pas certain que nous méritions un retrait de point sur cet épisode mais, si cela permet de faire progresser l’ensemble de la jurisprudence en matière de sécurité, il faudra alors regarder ce qui s’est passé depuis le début de saison et cela ne sera pas (seulement) un point qu’il faudra retirer (à d’autres). (…) Bien sûr que l’on craint des sanctions et mon rôle est de dire la vérité qui n’a pas été dite depuis dimanche. Je porterai d’ailleurs personnellement plainte contre ceux qui ont avancé des choses inexactes. On va défendre une plus grande rigueur de la part des instances mais on ne veut pas payer pour d’autres. S’il doit y avoir une sanction forte contre l’OL, il faudra des sanctions rétroactives et cohérentes à l’image des sanctions que l’on va nous infliger. Je n’imagine pas que l’on ne rejoue pas cette rencontre. Contre l’OM, Nice menait (1-0) et les incidents n’ont pas permis au match de reprendre et, déjà, Marseille ne s’était pas représenté sur le terrain. Le match a été à rejouer sur terrain neutre (1-1). Il ne peut pas y avoir de décision différente. » Jean Michel Aulas – source : Conférence de presse / France Info (22/11/2021)

🎙 Le Président @JM_Aulas : « Cela ne doit plus se reproduire »





Encore une fois, le président lyonnais raconte sa vérité, car la comparaison avec le match de Montpellier tient totalement. Sauf que cette fois, la LFP doit faire un exemple qu’elle n’a pas été capable de faire suite aux graves débordements de Nice – OM. Voici exactement ce que déclaré JMA en août dernier :« Je fais partie des gens qui pensent que la seule sanction possible pour freiner cet état de fait (…) c’est la pénalité en points ». Moins facile d’aller dans ce sens quand on est directement concerné…