Parti de l’OM pour Sassuolo en février dernier, Darryl Bakola continue d’attirer les regards en Serie A. Naples serait à son tour intéressé par le milieu de 18 ans en vue du mercato d’hiver. À ce stade, il s’agit d’une piste : aucune offre ni négociation n’a été annoncée.

Naples s’ajouterait aux clubs intéressés

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Selon TransferFeed, Naples suivrait Darryl Bakola. Le club italien chercherait à renforcer son effectif cet hiver et aurait inscrit le nom de l’ancien Marseillais parmi les profils à surveiller. TransferFeed mentionne également Naples parmi les clubs liés au joueur, sans faire état d’une proposition transmise à Sassuolo.

Le Napoli ne serait pas seul sur ce dossier. L’AC Milan s’était déjà penché sur Bakola↗, tandis que la Juventus et l’AS Roma ont également été citées parmi les clubs attentifs à sa progression. Ces intérêts supposés ne signifient toutefois pas que Sassuolo envisage de s’en séparer dès janvier.

Un départ de Marseille qui continue de faire parler

Transféré officiellement à Sassuolo le 2 février 2026, Bakola avait rapporté environ 10 millions d’euros à l’OM, auxquels pourraient s’ajouter des bonus selon les montants avancés à l’époque. Le club italien l’a engagé jusqu’en juin 2030, ce qui lui laisse la maîtrise de son avenir immédiat.

Quelques mois après son départ, ses prestations en Italie avaient déjà relancé le débat à Marseille↗ sur la vente des jeunes joueurs. L’intérêt prêté à Naples ajoute un nom à la liste des prétendants évoqués, mais aucun nouveau transfert n’est acté.