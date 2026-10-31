L’OM préparerait déjà son mercato d’hiver, sans savoir encore s’il pourra recruter. Invité d’un live de La Tribune OM, le journaliste du JDD Jean-François Pérès évoque deux ou trois profils intéressés par Marseille. Leur arrivée dépendrait toutefois de la situation financière du club.

Deux ou trois profils déjà ciblés ?

Après un été sans recrue, l’OM cherche à retrouver des moyens pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio. Selon Jean-François Pérès, journaliste au Journal du Dimanche, le travail sur les pistes hivernales a commencé :

« Le club doit sortir du rouge cet hiver pour pouvoir enfin investir de nouveau. 2-3 profils joueurs seraient déjà ciblés et d’accord pour venir à l’OM. Mais au moment où l’on se parle, tout cela est très incertain. »

Le journaliste ne donne aucun nom et emploie le conditionnel. L’intérêt de ces joueurs pour l’OM ne signifie donc pas que leurs transferts sont bouclés. Marseille doit encore savoir quelle marge financière il pourra consacrer au recrutement.

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Lorenzi attend d’y voir plus clair

Cette incertitude rejoint les réserves exprimées par Grégory Lorenzi sur le mercato de janvier↗. Le directeur sportif avait expliqué que les possibilités de l’OM dépendraient notamment de sa prochaine audition devant la DNCG, prévue en décembre.

Le précédent de l’été invite aussi à la prudence : le club avait travaillé sur certaines pistes sans pouvoir les concrétiser↗. Pour Lorenzi, identifier des joueurs disposés à venir ne règle qu’une partie du dossier. La question décisive reste la capacité de l’OM à financer leurs arrivées cet hiver.