Faut-il vendre Pierre-Emile Højbjerg si une offre de 20 millions d’euros arrive ? Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles de Bono se montre catégorique. Sourigna insiste sur l’importance du milieu de terrain dans l’équilibre de l’OM, sans fermer la porte à un départ à ce montant.

Le poids sportif de Højbjerg justifie-t-il de le conserver ou faut-il saisir une occasion de renouveler le milieu de terrain ? Autour de Benjamin Courmes, Jean-Charles de Bono et Sourigna ont confronté leurs arguments dans Débat Foot Marseille.

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Vendre Pierre-Emile Højbjerg ou préserver un cadre du vestiaire ? Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles de Bono se prononce clairement pour un départ à 20 millions d’euros. Sourigna défend le poids du Danois dans le collectif, sans exclure une vente à ce prix.

Le cas Højbjerg divise le plateau de Débat Foot Marseille. Au cœur des échanges : l’intérêt de conserver un milieu expérimenté, influent dans le vestiaire, face à la possibilité de renouveler l’effectif. Pour Jean-Charles de Bono, une offre de 20 millions d’euros ferait rapidement pencher la balance.

De Bono veut miser sur un joueur plus jeune

L’ancien joueur de l’OM ne tergiverse pas. À ce montant, il estime que le club aurait les moyens de préparer la suite tout en réduisant sa masse salariale.

« Si aujourd’hui tu as l’opportunité de le vendre à 20 millions, mais je le vends de suite. Tu parles de DNCG, tu peux trouver un joueur d’avenir, beaucoup plus jeune, avec un salaire moindre, qui peut te rendre autant de services. »

De Bono défend une logique de renouvellement : profiter d’une vente pour recruter un milieu capable d’apporter autant, avec une marge de progression supérieure. Une position qui soulève toutefois une question sur le plateau : comment remplacer Højbjerg sans fragiliser l’équipe ?

« Il apporte un équilibre », répond Sourigna

Sourigna insiste sur ce que le Danois apporte au quotidien. À ses yeux, le débat sur sa rémunération ne peut pas être dissocié de son temps de jeu.

« Moi, je veux bien qu’on parle de son salaire. C’est vrai qu’il a le plus gros salaire, mais encore une fois, quand tu regardes le prorata de son temps de jeu par rapport à son salaire, c’est peut-être le mec le plus justifié. »

Pour Sourigna, Højbjerg reste surtout un point d’appui dans le collectif marseillais. Son influence dépasse les seules performances individuelles.

💥 « À 20 millions, je le vends de suite ! » Jean-Charles de Bono est prêt à vendre Højbjerg. Sourigna souligne son importance dans l’équilibre de l’OM, mais ouvrirait aussi la porte à ce prix. 🔵⚪ À 20 M€, vous le vendez ou vous le gardez ? #OM #Hojbjerg https://t.co/fpHDYDmN5Y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 21, 2026↗

« Moi, Højbjerg, ça m’embêterait qu’il s’en aille parce qu’il apporte un équilibre. Et là, on ne peut pas le nier, il apporte un équilibre. Je pense que c’est aussi un leader naturel de vestiaire. »

Se séparer du milieu de terrain reviendrait donc à remplacer à la fois un joueur régulièrement utilisé et une personnalité forte du groupe. C’est ce risque que Sourigna met en avant face aux arguments de de Bono.

Un cadre, mais pas à n’importe quel prix

Les deux positions finissent pourtant par se rejoindre sur le montant évoqué. Malgré son attachement au rôle du Danois, Sourigna considère lui aussi qu’une proposition de 20 millions d’euros mériterait d’être acceptée.

« Alors, on se dit quoi ? Est-ce qu’on peut le vendre 20 millions ? Moi, je pense que oui, il faut le laisser partir sur un montant comme ça. »

Reste à trouver un acheteur et à connaître les intentions du principal intéressé, comme le rappelle Sourigna :

« Maintenant, les offres, est-ce qu’elles sont vraiment là ? Est-ce que le joueur a envie de partir ? »

À 20 millions d’euros, de Bono comme Sourigna ouvriraient donc la porte. Leur différence porte davantage sur les conséquences sportives d’un départ : l’occasion de renouveler le milieu pour l’un, un équilibre à reconstruire pour l’autre.