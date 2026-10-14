Mercato OM : Bakola déjà transféré pour le double ?

Moins d’un an après son départ de l’OM, Darryl Bakola pourrait déjà intéresser un club d’une autre dimension. Selon Sassuolo News, l’AC Milan suit le milieu français, pour lequel Sassuolo réclamerait au moins 20 millions d’euros. Une somme correspondant au double du montant fixe de son transfert depuis Marseille.

L’AC Milan se penche sur Bakola

Darryl Bakola continue de franchir des étapes en Italie. Selon Sassuolo News, qui reprend des informations de Calciomercato.com, ses performances auraient attiré l’attention de l’AC Milan. Sa prestation face aux Rossoneri aurait notamment renforcé cet intérêt.

Le club milanais rejoindrait ainsi plusieurs prétendants autour de l’ancien Marseillais. FCM avait déjà évoqué l’intérêt de la Juventus pour Darryl Bakola, tandis que la reprise française fait également état d’un suivi de formations anglaises et espagnoles.

Au moins 20 M€, avec une hausse encore possible

La progression du joueur s’accompagnerait d’une nette augmentation des exigences de Sassuolo. Le club italien demanderait désormais au moins 20 millions d’euros, selon le média spécialisé.

Une précision s’impose toutefois concernant le prix initial : Sassuolo News mentionne 10 M€ fixes auxquels s’ajoutent 2 M€ de bonus, contrairement aux 10 M€ bonus compris évoqués dans la reprise française. Le doublement concerne donc la partie fixe, pas nécessairement le coût total de l’opération.

Après les premières estimations faisant déjà grimper sa cote en Italie, Sassuolo News estime que sa valeur pourrait même dépasser 30 M€ s’il continue à jouer régulièrement et à maintenir ses performances. Il s’agit d’une projection, et non du montant d’une offre reçue.

L’OM conserverait un intérêt financier

Cette évolution peut alimenter le débat sur la manière dont l’OM vend ses jeunes talents. Jean-Charles De Bono avait notamment pris l’exemple de Bakola dans Débat Foot Marseille pour critiquer des départs qu’il juge trop précoces.

Marseille ne serait cependant pas totalement écarté d’une éventuelle opération : le club disposerait d’une clause de revente de 10 %, susceptible de lui rapporter une recette supplémentaire en cas de transfert.