Mercato OM : Benatia confirme la piste Da Cunha… et révèle pourquoi le dossier a échoué !

Lucas Da Cunha était bien une cible de l’OM avant l’arrivée de Quinten Timber. Invité du Late Football Club sur Canal+, Medhi Benatia a confirmé que Marseille suivait le milieu de Côme depuis un an et demi. Le club avait même tenté de le recruter en janvier 2026, mais le prix demandé avait finalement fait capoter l’opération.

« Nous l’avons suivi pendant un an et demi »

Medhi Benatia est revenu sur l’un des dossiers importants de son dernier mercato à l’OM.

« À l’OM, nous avons suivi pendant un an et demi Lucas Da Cunha. »

L’intérêt marseillais était donc ancien et bien réel. L’ancien directeur sportif précise même que le club avait essayé d’accélérer lors du mercato hivernal 2026.

« On a échangé, on a essayé de le sortir de Côme au mercato d’hiver, mais c’était trop cher. »

Da Cunha est finalement resté en Italie, où il a poursuivi sa progression jusqu’à récemment connaître ses premières minutes avec l’équipe de France. FCM avait déjà évoqué les regrets possibles de l’OM dans ce dossier Da Cunha.

Timber choisi après l’échec du dossier

Benatia révèle aussi le plan B activé par Marseille.

« Compte tenu du prix, on s’est rabattu sur le petit Quinten Timber. »

Le Néerlandais avait finalement rejoint l’OM pour environ 6,5 M€, avant d’être revendu quelques mois plus tard à Crystal Palace pour environ 20 M€.

Un joli coup financier pour Marseille, même si le dossier Da Cunha prend aujourd’hui une autre dimension avec la progression du joueur de Côme.

Un dossier qui laisse forcément quelques regrets

Da Cunha s’est imposé comme un milieu très technique, capable de jouer sous pression et d’apporter dans la construction.

Sa montée en puissance a récemment été saluée jusque chez les Bleus, ce qui confirme que l’OM avait identifié très tôt un profil à fort potentiel.

La première réussie de Da Cunha avec l’équipe de France avait d’ailleurs beaucoup fait parler.

Le dossier n’avait donc pas échoué faute d’intérêt, mais bien pour une question de prix. Et avec le recul, cette précision de Benatia confirme que Marseille avait bien tenté de miser sur Da Cunha avant de changer de cible.