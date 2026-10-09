Mercato OM : ce constat très inquiétant de ce journaliste RMC…

Les déclarations de Grégory Lorenzi sur la situation sportive et financière de l’OM ont fait réagir Florent Gautreau. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste estime que le discours du directeur sportif traduit avant tout une profonde frustration face à un mercato qu’il n’a pas pu réellement construire. Il se montre surtout très inquiet pour les ambitions de l’équipe à court terme.

« Il n’a même pas pu faire ce truc-là »

Dans son entretien accordé à L’Équipe, Grégory Lorenzi a reconnu que les contraintes financières avaient largement limité la marge de manœuvre de l’OM durant le dernier mercato.

Pour Florent Gautreau, ce discours montre surtout à quel point le directeur sportif marseillais est frustré de ne pas avoir pu bâtir un effectif correspondant réellement à son projet.

« Il est totalement frustré de ne pas avoir pu constituer ne serait-ce qu’un effectif moins flambant en termes de noms, mais avec quelques coups sympas à faire. Il n’a même pas pu faire ce truc-là. »

Selon le journaliste de RMC, Lorenzi n’a donc pas seulement été empêché de réaliser de gros investissements : il n’aurait même pas eu la latitude nécessaire pour construire un effectif plus malin et plus cohérent avec des moyens réduits.

« Cette équipe-là ne peut pas espérer grand-chose »

Gautreau tire surtout une conclusion très sévère sur le niveau actuel de l’effectif et les objectifs que l’OM peut raisonnablement viser.

« Cette équipe-là, elle ne peut pas espérer grand-chose en termes de résultats, viser l’Europe et des choses comme ça. »

Une déclaration forte alors que Marseille traverse un début de saison très compliqué et doit rapidement retrouver des résultats.

Pour Gautreau, la question ne serait donc plus seulement celle du redressement immédiat, mais également celle de la capacité du club à renforcer réellement son effectif dans les prochains mois.

Décembre déjà crucial pour l’avenir de l’OM ?

Le journaliste regarde ainsi déjà vers le prochain mercato.

« Si on ne recrute pas en décembre, si on n’a pas cette possibilité-là, je ne sais pas quel est l’avenir de l’OM. »

Une inquiétude qui fait directement écho aux propos de Lorenzi, lequel a expliqué que la marge de manœuvre du club en janvier dépendrait notamment de son passage devant la DNCG.

Pour Florent Gautreau, l’enjeu est donc clair : sans possibilité de renforcer l’effectif cet hiver, l’OM pourrait se retrouver durablement limité dans ses ambitions sportives.