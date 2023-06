Mercato OM : Des offres à venir pour ce taulier ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En pleine recherche d’un nouvel entraineur, l’OM doit gérer dans le même temps les offres qui arrivent pour ses joueurs, comme Alexis Sanchez qui serait courtisé par l’Arabie Saoudite. Valentin Rongier pourrait lui aussi être approché par des clubs.

L’OM a terminé la saison 2022-2023 à la troisième place de Ligue 1. D’une victoire éclatante au Vélodrome dans le Classique en Coupe de France à un sprint final face à Lens mal négocié, ce fut une année avec des hauts et des bas. Sur le terrain, s’il y en a un qui a répondu présent, c’est Valentin Rongier. Le joueur formé à Nantes s’est clairement imposé comme le patron dans l’entrejeu marseillais, au point d’avoir gagné le brassard de capitaine.

Rongier, pisté par un top club ?

Or, les supporters marseillais pourraient être déçus cet été si l’on en croit les informations du journaliste Sébastien Denis de Foot Mercato. En effet selon lui, celui qui est devenu un chouchou du Vélodrome pourrait être courtisé cet été par des gros clubs. Rongier a l’une des plus grosses valeurs marchandes du club ( 18M selon TraansfertMarket) et affiche un niveau de jeu et une personnalité qui auront assurément séduit de grosses écuries.