Le flou autour de la marge de manœuvre de l’OM sur le mercato provoque l’agacement de Sourigna. Dans Débat Foot Marseille, il dénonce une communication qui prépare les supporters à de nouvelles restrictions. Benjamin Courmes rappelle, lui, le poids de la masse salariale dans le dossier marseillais.

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Quels moyens pour renforcer l’OM ? Sur le plateau de Débat Foot Marseille, les interrogations autour de la DNCG ont donné lieu à un échange tendu sur la situation financière du club et les discours qui l’accompagnent. Sourigna ne supporte plus l’incertitude entretenue autour du recrutement.

« Ça, c’est de la politique, ce n’est pas du football »

Pour Sourigna, les prises de parole sur les contraintes du club finissent par brouiller le message. Entre les efforts annoncés et la perspective de nouvelles restrictions, il réclame davantage de clarté.

« Soit on nous prend vraiment pour des imbéciles avec ça, parce que moi, ces déclarations commencent un petit peu à me saouler. »

Il reproche notamment aux dirigeants de préparer les supporters à une nouvelle déception sur le mercato. À ses yeux, le discours laisse trop de place aux interprétations, sans donner de perspective précise sur les possibilités de recrutement.

« Je ne comprends pas, en fait, ce qu’on essaye de nous dire. Encore une fois, c’est : les gars, on n’aura rien, mais potentiellement, peut-être quelque chose, mais on ne sait pas. »

Une communication qu’il juge inadaptée aux attentes autour du club :

« Pour moi, ça, c’est de la politique. Ce n’est pas du football. Et c’est encore moins digne d’un président d’une équipe comme l’OM. »

Les recettes européennes au cœur des attentes

Sourigna évoque également le parcours européen de l’OM. Il espère que les résultats et une éventuelle qualification permettront de dégager des recettes supplémentaires, susceptibles d’améliorer la situation.

« Je le souhaite, qu’on puisse les jouer et qu’on passe. Ça va quand même remplir les caisses, parce que tu prends quand même de l’argent quand tu joues l’Europa League. »

Derrière son intervention, une même interrogation : jusqu’à quand les contraintes financières vont-elles peser sur les ambitions sportives ? Sourigna attend des explications sur la manière dont les efforts déjà consentis et les revenus du club peuvent se traduire sur le marché des transferts.

Courmes pointe une masse salariale encore trop élevée

Benjamin Courmes ramène le débat aux objectifs financiers. Selon les chiffres qu’il avance sur le plateau, la réduction de la masse salariale reste insuffisante au regard du niveau demandé par la DNCG.

« L’OM n’a pas atteint les objectifs fixés par la DNCG. »

Le présentateur détaille l’écart qui subsisterait malgré les économies réalisées :

« On te demandait d’atteindre une masse salariale aux alentours de 90 millions d’euros. Toi, tu es autour des 110. Donc, il y a encore un chemin à faire. Et avant, tu étais à 160. »

Une baisse importante, mais qui ne suffirait donc pas à rendre au club toute sa liberté de mouvement. Pour Courmes, les difficultés actuelles trouvent leur origine dans les choix effectués sur plusieurs saisons.

« De toute façon, on paie la gestion des cinq dernières années. Et aujourd’hui, il va peut-être encore falloir faire des efforts. »

Le désaccord porte autant sur la situation financière que sur la façon de l’expliquer. Sourigna réclame un cap lisible pour les supporters. Courmes souligne qu’en dépit de la réduction des dépenses, l’OM doit encore composer avec le poids de sa gestion passée.