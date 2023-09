Mercato OM : Guendouzi fait déjà sensation en Italie !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé à la Lazio Rome en prêt avec option d’achat de 18 millions d’euros en provenance de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a bien cru débloquer son compteur sur son premier ballon touché après une grosse frappe qui s’est logée sous la transversale du gardien napolitain. Un hors-jeu de son coéquipier Mattia Zaccagni a cependant invalidé le but. Une première apparition qui a conquis les Biancocelesti.

Prêté à la Lazio avec une option d’achat de 18 millions d’euros après 2 saisons passées à l’OM, Mattéo Guendouzi a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs, hier, contre Naples. Le club romain s’est imposé 2-1 grâce à des réalisations de Luis Alberto (30e) et Daichi Kamada (52e). À la 70e minute, l’international français de 24 ans pensait avoir inscrit sa première réalisation, après une grosse frappe, terminant sous la barre. Mais le but a été refusé à cause d’une position de hors-jeu de Mattia Zaccagni. Une apparition qui n’a pas laissé indifférent les observateurs italiens.

A LIRE AUSSI: Ex OM: Le superbe but de Radonjic et la célébration qui va avec !

« Une personnalité de leader, la foulée d’un diamant très pur »

Il Messaggero : La Lazio déjà sous le charme de #Guendouzi. L’ancien milieu de l’OM a effectué une entrée convaincante et décisive face au Napoli. « Une personnalité de leader, la foulée d’un diamant très pur (…) Il occupe le temps et l’espace, donne de l’oxygène et de… pic.twitter.com/xfLwf3dOGJ — GuillaumeMP (@Guillaumemp) September 4, 2023



L’ancien milieu olympien a effectué une entrée convaincante face au Napoli. « Une personnalité de leader, la foulée d’un diamant très pur (…) Il occupe le temps et l’espace, donne de l’oxygène et de l’équilibre. Une recrue parfaite« , peut-on lire dans le quotidien italien Il Messaggero. 25 premières minutes de bon augure pour l’ex-Gunner qui a déjà charmé l’Italie.