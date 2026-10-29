L’OM avait pris contact avec Zachary Athekame l’été dernier, mais le latéral droit de l’AC Milan a finalement rejoint Lyon. Dans un échange avec le créateur de contenus Djibril94260, le Suisse confirme les discussions avec Marseille et explique avoir rapidement donné sa préférence à l’OL. Une version qui apporte un nouvel éclairage sur une piste que Grégory Lorenzi n’avait pas pu concrétiser.

« Je voulais direct aller à l’OL »

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Prêté sans option d’achat par l’AC Milan à Lyon jusqu’en juin 2027, Athekame revient sur les sollicitations reçues pendant le mercato estival. Le défenseur distingue le contact avec l’OM d’une signature qui aurait été imminente :

« J’ai failli signer à Marseille ? Ouais, tu connais les réseaux, ça va vite… Mais non, j’étais en contact avec eux. Après, quand j’ai eu le choix avec Lyon, j’ai été à l’OL direct. Lyon c’est trop fort niveau formation et tout… Même en général, j’ai dit à mon agent que je voulais direct aller à l’OL. Mes performances ? On essaie, c’est cool mais il faut maintenir et confirmer. »

Le joueur met ainsi en avant son attrait pour Lyon, notamment pour sa formation. Ses propos ne permettent pas d’affirmer qu’un accord avec l’OM était proche : il confirme des échanges, puis un choix en faveur du club rhodanien.

Une piste confirmée par Lorenzi, freinée par la situation de l’OM

Ce contact avait déjà été évoqué par Grégory Lorenzi. Le directeur sportif marseillais avait expliqué que Bruno Genesio et lui avaient parlé au joueur, avant que les contraintes financières de l’OM ne mettent fin à cette piste↗.

Athekame réalise depuis un début de saison remarqué avec Lyon, avec deux buts et trois passes décisives selon le bilan rapporté. Pour Marseille, son dossier illustre un mercato où identifier un joueur et établir le contact ne suffisaient pas à rendre son arrivée possible.