Mercato OM / Latéral gauche : Plusieurs départs, un jeune du centre a tapé dans l’œil de Sampaoli !

C’est un énorme chantier qui attend Pablo Longoria lors du mercato estival à venir. Le poste de latéral gauche pourrait se retrouver totalement vacant, mais Sampaoli aurait repéré un jeune du centre de formation.

Ce vendredi le journal l’Equipe fait le point sur l’effectif olympien. Concernant le poste de latéral gauche, les trois joueurs seront en fin de contrat en juin. Yuto Nagatomo n’avait signé qu’un contrat d’un an l’été dernier. L’international japonais de 34 ans ne sera pas prolongé dixit le quotidien sportif. Christopher Rocchia ne devrait pas non plus être retenu. Le latéral de 23 ans ne s’est jamais imposé malgré les changements d’entraineurs.

🔄 Dans le but de faire de la place à des plus jeunes, le club envisagerait de séparer d’avec Rocchia cet été. Hugo Dupont🇫🇷 (18ans) aurait sans doute sa chance. Il évolue sur les deux côtés, et serait très apprécié par Sampaoli. Via l’@lequipe #TeamOM pic.twitter.com/FScCCtZfPO — Peuple Olympien (@peupleolympien) April 2, 2021

Reste le cas Jordan Amavi. L’ancien niçois de 27 ans est blessé depuis 4 mois mais discute toujours avec la direction. Le latéral aimerait trouver un gros contrat à l’étranger, mais selon l’Equipe « les pistes ne sont pas nombreuses ». L’OM ne veut pas se précipiter et n’entend pas considérablement augmenter le salaire d’Amavi qui touche 220 000 € mensuels brut…

Hugo Dupont future doublure à gauche ?

Jorge Sampaoli n’a pas eu l’occasion de faire jouer Amavi et va encore attendre avant de se faire une idée. L’OM aimerait faire de la place pour les jeunes et selon l’Equipe, le latéral de 18 ans, Hugo Dupont pourrait avoir sa chance. Le joueur du centre de formation, qui peut jouer des deux côtés de la défense y compris comme central, plaisait déjà à AVB, il aurait tapé dans l’œil de Sampaoli. Hugo Dupont évolue à l’OM depuis la saison 2018-2019, le jeune défenseur est passé l’AS Vénissieux Minguettes et du Pôle Espoirs de Dijon…