Mercato OM : Lorenzi jette un froid pour janvier !

Après un été totalement bloqué par les contraintes financières, l’OM espère forcément retrouver un peu de marge de manœuvre lors du prochain mercato d’hiver. Mais dans un entretien accordé à L’Équipe, Grégory Lorenzi a clairement refroidi les attentes. Le directeur sportif marseillais explique que tout dépendra d’abord de la prochaine audition devant la DNCG.

« Je ne peux répondre ni sur les arrivées, ni sur les départs »

Interrogé sur le mercato de janvier, Grégory Lorenzi a refusé de faire la moindre promesse.

« On a une contrainte qui est la DNCG, on prépare une audition en décembre et ce sera en fonction de ça qu’on verra. Aujourd’hui, je ne peux répondre ni sur les arrivées, ni sur les départs. »

Le message est clair : l’OM ne sait pas encore ce qu’il pourra faire cet hiver.

Après un mercato estival sans aucune recrue, la situation financière reste donc au centre de toutes les décisions.

Lorenzi refuse de penser uniquement au mercato

Le directeur sportif insiste également sur un point : selon lui, la reconstruction de l’OM ne doit pas être pensée uniquement à travers les fenêtres de transferts.

« Ce n’est pas janvier, c’est un process et il faut apporter de la sérénité, arrêter de penser uniquement par le mercato. »

Une déclaration qui confirme la volonté de changer de modèle, avec davantage d’anticipation et moins de décisions prises dans l’urgence.

Lorenzi l’explique d’ailleurs plus loin dans l’entretien :

« Il faut repenser un modèle qui implique la formation, un recrutement différent sur des marchés moins onéreux, avec de l’anticipation. »

La DNCG décidera en grande partie de la suite

Pour l’OM, le rendez-vous de décembre sera donc déterminant.

La direction devra d’abord démontrer sa capacité à poursuivre la réduction de sa masse salariale et à assainir ses comptes. Ce n’est qu’ensuite que Lorenzi saura s’il pourra véritablement renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Cette incertitude tranche forcément avec les besoins sportifs d’un groupe qui a montré ses limites depuis le début de la saison.

Pour le moment, aucune arrivée n’est donc garantie en janvier. Et après un été déjà particulièrement frustrant, l’OM devra encore patienter avant de savoir s’il pourra réellement se renforcer cet hiver.