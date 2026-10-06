Mercato OM : « On n’a rien appris de l’erreur Strootman »…

Dans notre émission spéciale consacrée aux dix ans de Frank McCourt à l’OM, Nicolas Filhol est revenu sur l’un des problèmes récurrents de la gestion marseillaise : des salaires très élevés accordés à certains joueurs, qui deviennent ensuite quasiment impossibles à revendre. Pour le journaliste de FCM, le cas Kevin Strootman aurait dû servir d’avertissement.

« On n’a pas appris de cette erreur »

En évoquant l’explosion progressive de la masse salariale de l’OM sous Frank McCourt, Nicolas Filhol a cité un exemple précis : Kevin Strootman.

« On n’a pas appris de cette erreur du début de l’ère McCourt qui a été Strootman. » OM _ MCCOURT, 10 ans le BILAN …

Arrivé de l’AS Rome en 2018 pour une somme évoquée autour de 25 millions d’euros dans l’émission, le Néerlandais avait également signé avec un salaire très important.

Pour Nicolas Filhol, son recrutement symbolise une politique dont l’OM n’a jamais totalement réussi à sortir : investir lourdement sur des joueurs confirmés, leur accorder des rémunérations élevées, puis se retrouver avec très peu de marge pour les revendre.

Les finances de l’OM ont d’ailleurs atteint un niveau particulièrement inquiétant avec un déficit supérieur à 100 M€ sur le dernier exercice publié.

Kondogbia, le même problème quelques années plus tard ?

Dans le débat, Geoffrey Kondogbia est directement cité comme l’un des exemples plus récents de cette difficulté.

Nicolas Filhol estime qu’un joueur déjà très bien rémunéré lorsqu’il arrive à Marseille devient particulièrement compliqué à transférer.

« Tu donnes des trop gros contrats. Les mecs arrivent à Marseille […] regarde Kondogbia […] c’est invendable derrière. » OM _ MCCOURT, 10 ans le BILAN …

Le problème dépasse évidemment un seul joueur. Après le dernier mercato, plusieurs cadres de l’effectif figurent encore parmi les plus gros salaires du championnat, avec notamment Højbjerg, Kondogbia ou Aguerd.

Le classement des plus gros salaires de l’OM illustre encore le poids considérable de la masse salariale marseillaise.

Des joueurs difficiles à valoriser au mercato

Pour Nicolas Filhol, cette politique salariale entraîne une autre conséquence : l’OM peine ensuite à réaliser de grosses plus-values.

« C’est pour ça que tu ne les revends pas. Tu files des salaires démesurés pour faire venir certains joueurs et derrière, t’es incapable de les revendre correctement. » OM _ MCCOURT, 10 ans le BILAN …

À l’inverse, il cite le cas de jeunes joueurs aux rémunérations plus faibles, beaucoup plus simples à valoriser lorsqu’un club étranger souhaite les recruter.

Ce constat avait déjà été dressé cet été, alors que la nouvelle direction devait gérer des contrats jugés très lourds hérités des saisons précédentes.

La gestion des salaires de l’ancienne direction avait notamment été pointée du doigt lors du dernier mercato.

Huit ans après l’arrivée de Strootman, le constat dressé dans DFM est donc sévère : l’OM aurait identifié depuis longtemps le danger des gros contrats, sans parvenir à réellement changer de modèle.