Mercato OM : Paixão ferme la porte à un départ… mais révèle son grand rêve pour l’avenir !

Igor Paixão n’avait aucune intention de quitter l’OM cet été. Interrogé sur Band, l’ailier brésilien a assuré vouloir poursuivre son aventure à Marseille, notamment dans un contexte où le club ne pouvait pas facilement remplacer ses départs. À plus long terme, il a toutefois confié un rêve très clair : porter un jour le maillot de Flamengo.

« Je ne voulais pas partir, je ne veux toujours pas partir »

Alors que plusieurs joueurs de l’effectif marseillais ont été associés à un départ durant le mercato, Igor Paixão assure que ce n’était pas son cas. Il l’a expliqué au média brésilien Band.com.br.

« Le mercato ? Je ne voulais pas partir, je ne veux toujours pas partir. »

Le Brésilien explique aussi que la situation de l’OM a compté dans sa décision de rester.

« Le club mettant tous ses joueurs sur la liste des transferts, j’ai choisi de rester pour aider mon équipe. On ne peut pas recruter de nouveaux joueurs, on n’aurait pas eu de remplaçants. »

Un discours qui confirme son implication alors que l’effectif de Bruno Genesio a été fortement réduit durant l’été.

Flamengo, son rêve d’enfant

Paixão ne cache toutefois pas que son avenir à long terme pourrait s’écrire ailleurs.

« Mon rêve ? Je veux jouer à Flamengo. Si Dieu le veut, je porterai le maillot du club. C’est mon rêve d’enfant et c’est aussi celui de ma famille. »

Le joueur révèle même que Flamengo et Palmeiras ont déjà été en contact avec ses représentants, sans qu’aucune opération concrète n’aboutisse.

« Mes agents étaient en contact avec Flamengo et Palmeiras, mais il n’y a jamais rien eu de concret. »

Pour l’instant, le message reste donc clair : Paixão veut continuer à aider l’OM, mais il ne cache pas qu’un retour au Brésil, et plus précisément à Flamengo, représente un objectif personnel pour la suite de sa carrière.