Alors que l’Olympique de Marseille doit composer avec les restrictions financières imposées par la DNCG, le marché des joueurs en fin de contrat pourrait offrir de belles opportunités à Grégory Lorenzi. Plusieurs éléments confirmés de Ligue 1 arrivent au terme de leur engagement en juin 2027. Parmi eux, Montassar Talbi, Arthur Avom, Hicham Boudaoui et Ludovic Ajorque présentent des profils intéressants pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio sans indemnité de transfert.

Le prochain mercato estival pourrait être particulièrement important pour l’Olympique de Marseille. Contraint de maîtriser ses dépenses, le club phocéen devra probablement privilégier des opérations financièrement accessibles tout en améliorant la qualité de son effectif.

La défense centrale, le milieu de terrain et le poste d’avant-centre figurent déjà parmi les besoins identifiés par Grégory Lorenzi.

Dans ce contexte, plusieurs joueurs de Ligue 1 dont le contrat expire le 30 juin 2027 pourraient représenter des opportunités à surveiller. Aucun contact entre l’OM et ces quatre joueurs n’est toutefois confirmé.

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Montassar Talbi : un défenseur expérimenté pour sécuriser l’arrière-garde

Montassar Talbi (28 ans, FC Lorient)

Après les difficultés défensives rencontrées par Marseille, notamment lors de la défaite contre Le Mans (2-3), le recrutement d’un défenseur central apparaît particulièrement important.

Sous contrat avec le FC Lorient jusqu’en juin 2027, Montassar Talbi pourrait représenter une solution intéressante.

L’international tunisien de 28 ans possède une solide expérience du championnat français. Du haut de son 1,90 m, il apporte une présence physique, notamment dans les duels aériens.

Son expérience et sa connaissance de la Ligue 1 pourraient permettre une adaptation rapide.

Pour l’OM, Talbi présenterait l’avantage de renforcer un secteur fragilisé par les blessures, avec un joueur habitué aux exigences du championnat.

Reste à savoir si Lorient parviendra à prolonger son défenseur ou cherchera à récupérer une indemnité dès janvier.

Arthur Avom : un jeune milieu très convoité en Angleterre

Arthur Avom (21 ans, FC Lorient)

C’est probablement le profil qui présente le plus fort potentiel de développement.

À seulement 21 ans, Arthur Avom s’est imposé parmi les jeunes milieux intéressants de Ligue 1.

L’international camerounais possède les qualités recherchées par Bruno Genesio : du volume de course, de l’intensité et une capacité à se projeter vers l’avant.

Son contrat avec Lorient expire lui aussi en juin 2027, selon les bases contractuelles consultées.

Sa valeur marchande est estimée autour de 17 à 20 millions d’euros, ce qui rendrait une arrivée sans indemnité particulièrement attractive.

Mais Marseille ne serait probablement pas seul sur un tel dossier.

Selon plusieurs publications reprenant le journaliste Ekrem Konur, Chelsea et d’autres clubs anglais surveilleraient sa progression.

Aucune offre officielle n’a néanmoins été confirmée.

Pour Lorenzi, Avom pourrait représenter une solution d’avenir dans un secteur où le club cherche davantage d’impact et de mobilité.

Hicham Boudaoui : un profil idéal pour le milieu de Genesio ?

Hicham Boudaoui (27 ans, OGC Nice)

Autre joueur dont la situation contractuelle mérite une attention particulière : Hicham Boudaoui.

L’international algérien est engagé avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2027, comme l’avait officiellement annoncé le club lors de sa prolongation en janvier 2023.

À 27 ans, le milieu possède une expérience importante de la Ligue 1.

Sa capacité à répéter les efforts, à récupérer des ballons et à accompagner les actions offensives correspond à plusieurs caractéristiques du milieu box-to-box recherché par l’OM.

Sa polyvalence constitue également un argument intéressant.

Mais Boudaoui reste un joueur important de Nice et une éventuelle arrivée à Marseille ne serait évidemment pas simple à négocier.

Son salaire, ses attentes sportives et la concurrence d’autres clubs pourraient compliquer une opération pourtant séduisante sur le papier.

Ludovic Ajorque : Lorenzi pourrait retrouver un ancien joueur de Brest

Ludovic Ajorque (32 ans, Stade Brestois)

Le quatrième profil présente une particularité : Grégory Lorenzi le connaît parfaitement.

Les deux hommes ont travaillé ensemble au Stade Brestois, lorsque Lorenzi occupait la direction sportive du club breton.

À 32 ans, Ludovic Ajorque reste une référence offensive en Ligue 1.

Son gabarit imposant, son jeu aérien et sa capacité à jouer dos au but pourraient apporter une alternative très différente à Amine Gouiri.

L’attaquant a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive en dix rencontres de championnat cette saison, selon les statistiques publiées par DailyMercato.

Son contrat se termine en juin 2027 et, d’après les informations de Brest On Air reprises par plusieurs médias, les discussions pour une prolongation n’auraient pas encore abouti.

Rennes, Lyon et Lens surveilleraient également sa situation.

Pour l’OM, Ajorque représenterait une option expérimentée, capable d’apporter immédiatement une présence supplémentaire dans la surface.

Une arrivée permettrait aussi à Lorenzi de retrouver un joueur dont il connaît déjà les qualités et la personnalité.

Quatre opportunités, mais aucun recrutement réellement gratuit

Ces quatre dossiers présentent un point commun : leurs contrats actuels sont annoncés jusqu’en juin 2027.

Si aucune prolongation n’intervient, ils pourraient négocier un engagement pour la saison suivante à partir de janvier.

Une stratégie qui permettrait à Marseille d’éviter des indemnités de transfert, particulièrement difficiles à financer dans le contexte actuel.

Mais l’absence d’indemnité ne signifie pas une opération gratuite.

Primes à la signature, salaires et commissions peuvent représenter un investissement important, notamment pour des joueurs convoités par plusieurs clubs.

Et surtout, ces opportunités concernent principalement l’été 2027. Elles ne répondraient donc pas aux besoins immédiats de Bruno Genesio pour le mercato hivernal.

Montassar Talbi en défense, Arthur Avom et Hicham Boudaoui au milieu, Ludovic Ajorque en attaque : quatre profils différents qui pourraient permettre à l’OM d’anticiper son prochain mercato sans dépenser des dizaines de millions d’euros en indemnités.

Reste à savoir si Grégory Lorenzi décidera d’explorer ces possibilités et si les joueurs seront réellement disponibles au terme de la saison.