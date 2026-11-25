L’Olympique de Marseille devra probablement faire preuve d’imagination lors du prochain mercato. Avec les restrictions imposées par la DNCG, les prêts pourraient représenter une solution pour renforcer l’effectif sans engager immédiatement d’importantes indemnités de transfert.

Selon les informations de La Provence, Grégory Lorenzi souhaite notamment recruter un défenseur central, un milieu box-to-box et un avant-centre.

À Manchester City, plusieurs joueurs peinent à trouver leur place dans une équipe particulièrement concurrentielle. Quatre profils pourraient théoriquement intéresser Marseille, même si aucun contact entre les deux clubs n’a été confirmé.

Rayan Aït-Nouri : 167 minutes et aucune apparition en Premier League !

25 ans – Latéral gauche – 167 minutes toutes compétitions confondues

C’est probablement l’opportunité la plus intéressante pour l’OM.

Recruté en provenance de Wolverhampton en 2025, Rayan Aït-Nouri n’a disputé que 167 minutes en quatre rencontres depuis le début de la saison 2026-2027, selon les statistiques d’Opta.

Plus étonnant encore, l’international algérien n’a toujours pas joué la moindre minute en Premier League.

Il compte deux apparitions en Ligue des champions, pour 33 minutes, et deux rencontres de Coupe de la Ligue, pour 134 minutes.

Malgré ce faible temps de jeu, il a délivré trois passes décisives.

Aucune blessure active n’est signalée, même si certaines absences passées nécessitent de rester prudent sur son état physique.

Pour Marseille, son profil serait particulièrement intéressant.

Capable d’évoluer comme latéral gauche ou piston, Aït-Nouri possède une excellente qualité technique, de la vitesse et une capacité importante à participer aux offensives.

Des qualités qui pourraient correspondre au système de Bruno Genesio, notamment depuis la blessure d’Emerson Palmieri.

Le joueur possède également une solide expérience de Premier League, ce qui pourrait lui permettre d’apporter rapidement un plus à l’effectif marseillais.

Selon certaines publications italiennes, la Juventus surveillerait également sa situation, avec l’hypothèse d’un prêt en janvier.

Son salaire pourrait toutefois représenter un obstacle important pour l’OM.

Vitor Reis : un défenseur à fort potentiel qui manque de temps de jeu

20 ans – Défenseur central – 199 minutes toutes compétitions confondues

Le deuxième profil présente un intérêt particulier compte tenu des problèmes défensifs de Marseille.

Recruté à Palmeiras en janvier 2025, Vitor Reis avait été prêté à Gérone durant la saison précédente afin de poursuivre sa progression.

Mais depuis son retour à Manchester City, le jeune Brésilien peine à s’imposer.

Cette saison, il totalise seulement 199 minutes en quatre apparitions, dont une minute en Premier League.

Il a principalement évolué en Coupe de la Ligue, avec 180 minutes disputées et un but inscrit. Il a également participé à une rencontre de Ligue des champions pendant 18 minutes.

Aucune blessure active n’est actuellement signalée.

À 20 ans, Vitor Reis possède des caractéristiques intéressantes : mobilité, qualité de relance et capacité à défendre en avançant.

Un profil susceptible de correspondre aux exigences de Genesio, qui cherche à développer un pressing haut mais doit composer avec une défense régulièrement exposée.

Après les trois buts encaissés contre Le Mans, un défenseur capable de couvrir les espaces dans la profondeur pourrait devenir une priorité importante.

Mais Vitor Reis manque encore d’expérience au plus haut niveau.

Son recrutement sous la forme d’un prêt constituerait donc un pari sur son potentiel plutôt qu’une garantie immédiate.

Manchester City pourrait néanmoins considérer qu’une nouvelle expérience régulière dans un championnat européen lui permettrait de poursuivre son développement.

Rico Lewis : un international anglais relégué au second plan

22 ans – Latéral droit / milieu – 387 minutes toutes compétitions confondues

Le cas de Rico Lewis est également intéressant.

Longtemps considéré comme l’un des jeunes joueurs importants de Manchester City, l’international anglais doit aujourd’hui faire face à une concurrence particulièrement importante.

Depuis le début de saison, il a disputé 387 minutes en six rencontres, dont seulement 101 minutes en Premier League.

Le reste de son temps de jeu se répartit entre la Coupe de la Ligue, la Ligue des champions et le Community Shield.

Lewis a délivré deux passes décisives.

Sa principale qualité réside dans sa polyvalence : formé comme latéral droit, il peut également évoluer dans un rôle de milieu intérieur.

Sa capacité à participer à la construction du jeu et à évoluer entre les lignes pourrait intéresser Bruno Genesio.

Mais ce profil ne correspond pas directement aux postes considérés comme les plus urgents par Lorenzi.

Surtout, Chelsea et plusieurs clubs anglais ont déjà été évoqués parmi les possibles destinations du joueur dans la presse britannique.

Une opération avec Marseille paraît donc particulièrement difficile, notamment sur le plan salarial.

Allan Elias : un jeune Brésilien déjà en manque de minutes

22 ans – Ailier droit – 262 minutes toutes compétitions confondues

Dernier joueur susceptible de représenter une opportunité : Allan Elias.

Recruté à Palmeiras durant l’été 2026 pour un montant supérieur à 35 millions d’euros, le Brésilien n’a pas encore réussi à obtenir une place régulière dans l’effectif d’Enzo Maresca.

Il totalise 262 minutes toutes compétitions confondues, dont seulement 33 minutes en Premier League.

Son principal fait d’armes reste sa prestation contre Norwich en Coupe de la Ligue, avec un but et une passe décisive lors de la victoire 5-0 de Manchester City.

Gaucher, rapide et capable de provoquer, Allan Elias peut évoluer sur le côté droit mais également dans un rôle plus axial.

Pour Marseille, il pourrait représenter une solution offensive supplémentaire.

Mais son recrutement paraît moins prioritaire que ceux d’Aït-Nouri ou de Vitor Reis.

Et surtout, Manchester City vient d’investir une somme importante pour l’attirer en Europe. Un départ dès janvier, même temporaire, n’est donc pas acquis.

Aucune indisponibilité médicale majeure en cours n’a été confirmée dans les sources consultées.

Manchester City possède-t-il encore des places pour prêter ses joueurs ?

Au-delà de la question sportive, le règlement FIFA pourrait influencer les discussions.

Depuis juillet 2024, un club peut disposer de six prêts internationaux sortants simultanés, hors exemptions.

Ces exemptions concernent notamment les joueurs réunissant les conditions d’âge et de formation au club prévues par la FIFA.

Manchester City possède déjà plusieurs joueurs prêtés à l’étranger, notamment :

Claudio Echeverri , au Benfica ;

, au Benfica ; Juma Bah , à Augsbourg ;

, à Augsbourg ; Sverre Nypan , à Lommel ;

, à Lommel ; Mathys Detourbet, à Monaco.

Ces opérations ne sont pas nécessairement toutes comptabilisées dans le plafond réglementaire : les exemptions doivent être examinées individuellement.

D’autres joueurs, comme Jack Grealish ou Omar Marmoush, évoluent en prêt dans des clubs anglais. Ils n’entrent pas dans le même décompte international.

Manchester City semble donc disposer d’une certaine marge pour organiser de nouveaux prêts à l’étranger, mais le nombre exact de places disponibles n’a pas été confirmé officiellement.

Pour l’OM, un prêt resterait aussi soumis aux conditions salariales et financières négociées avec le club anglais.

Aït-Nouri et Vitor Reis, les deux dossiers les plus intéressants ?

Parmi ces quatre joueurs, Rayan Aït-Nouri et Vitor Reis présentent les profils les plus cohérents avec les besoins actuels de Marseille.

Le premier pourrait compenser l’absence d’Emerson et apporter une dimension offensive supplémentaire dans le couloir gauche.

Le second répond au besoin d’un défenseur central mobile, capable d’évoluer dans une défense haute.

Rico Lewis possède une polyvalence intéressante, tandis qu’Allan Elias pourrait offrir une solution offensive supplémentaire.

Mais aucune de ces quatre possibilités ne constitue aujourd’hui une piste confirmée de l’OM.

Leur disponibilité dépendrait des intentions de Manchester City, de la volonté des joueurs et surtout des conditions financières d’un éventuel prêt.

Pour Grégory Lorenzi, le marché des joueurs peu utilisés dans les grandes équipes européennes pourrait constituer une solution intéressante cet hiver. Et avec seulement 167 minutes pour Aït-Nouri et 199 pour Vitor Reis, Manchester City possède deux profils dont la situation mérite au moins d’être étudiée.