Roggerio Nyakossi n’a pas oublié les défenseurs qu’il a côtoyés à l’Olympique de Marseille. Dans un entretien à Foot Mercato, le Suisse souligne le rôle de Leonardo Balerdi dans son apprentissage et évoque également ce qui l’a marqué chez Eric Bailly et Samuel Gigot.

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L’apprentissage de Roggerio Nyakossi à l’OM s’est notamment construit sur les terrains d’entraînement. Au contact des défenseurs de l’équipe première, le jeune Suisse explique avoir beaucoup observé pour enrichir son propre jeu. Interrogé par Sébastien Denis dans une interview à Foot Mercato, il réserve un témoignage particulièrement chaleureux à Leonardo Balerdi.

Balerdi, un repère dans son apprentissage

Ensuite, il y a eu Leo Balerdi qui a fait une saison exceptionnelle, quand on était un peu moins bien. J’étais avec lui au quotidien, j’apprenais beaucoup et c’était comme un grand frère pour moi là-bas.

Au-delà de son appréciation des performances de l’Argentin, le défenseur décrit une relation qui comptait dans son quotidien marseillais. Observer Balerdi et travailler à ses côtés lui a permis, explique-t-il, de progresser. Nyakossi précise chercher chez chaque joueur des qualités dont il peut s’inspirer pour améliorer son propre jeu.

Bailly et Gigot l’ont également marqué

Eric Bailly est le premier nom cité par Nyakossi lorsqu’il revient sur sa découverte du très haut niveau à Marseille. Le Suisse distingue ensuite une autre source d’inspiration : Samuel Gigot, dont il retient surtout l’investissement dans le travail.