Arrivé à Marseille à 18 ans, Roggerio Nyakossi devait suivre un parcours précis entre Youth League et groupe professionnel. Dans une interview à Foot Mercato, le défenseur revient sur les blessures qui ont perturbé sa progression, tout en assurant ne garder aucune frustration de son passage à l’OM.

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Pour Roggerio Nyakossi, rejoindre l’OM représentait une occasion majeure. Le défenseur évoluait alors au Servette, où il avait découvert le football professionnel à 17 ans. À l’issue de la saison 2021-2022, il avait choisi de poursuivre son apprentissage à Marseille, raconte-t-il à Sébastien Denis dans un entretien accordé à Foot Mercato.

Une intégration progressive chez les professionnels

Le Suisse explique que son arrivée s’accompagnait d’une trajectoire définie. La première étape associait compétition avec les jeunes et travail quotidien auprès de l’équipe première.

La première année, je devais jouer la Youth League tout en m’entraînant avec les pros tout au long de la semaine, puis à partir de la deuxième saison, c’était prévu que je rejoigne le groupe professionnel de manière permanente.

Mais les problèmes physiques ont compliqué cette progression. Nyakossi évoque de petites blessures ainsi que des blessures plus importantes, particulièrement durant sa première saison. Il ne présente cependant pas son passage marseillais comme une promesse non tenue : il rappelle avoir ensuite partagé le quotidien du groupe professionnel et figuré plusieurs fois sur le banc.

Une expérience qu’il juge formatrice

Malgré l’absence de temps de jeu avec les professionnels, le joueur aujourd’hui à Louvain porte un regard positif sur cette expérience. Il retient notamment la qualité des joueurs côtoyés et les enseignements tirés des entraînements.