OM 0-1 Olympiakos : Brouillon, limités… nouvelle désillusion !

L’Olympique de Marseille s’incline au Vélodrome face à l’Olympiakos (0-1). Malgré plusieurs occasions et une deuxième période plus convaincante, les Marseillais ont manqué d’efficacité et concèdent une deuxième défaite en deux matches de Ligue Europa.

Une première période équilibrée, mais cruelle pour l’OM Dès les premières minutes, Marseille tente d’imposer son pressing et se procure une première opportunité à la 6e minute, lorsque Timothy Weah centre vers Igor Paixão. La défense grecque repousse le ballon en corner. Toutefois, les hommes de Bruno Genesio peinent à accélérer le jeu et se montrent parfois fébriles dans leurs transmissions. À la 22e minute, Keyliane Abdallah manque de précision après une belle combinaison entre Neal Maupay et Paixão. Quelques minutes plus tard, Angel Gomes se procure une occasion intéressante, mais son crochet de trop lui fait perdre le ballon dans la surface. À la 37e minute, Abdallah oblige Stefan Ortega à réaliser une belle parade sur une demi-volée. Alors que l’OM semble monter en puissance, l’Olympiakos frappe juste avant la pause. À la 42e minute, sur un corner joué en deux temps, Santiago Hezze devance Nayef Aguerd et place une puissante tête au fond des filets. Les Grecs prennent l’avantage (0-1). Dans le temps additionnel, Roman Yaremchuk croit même doubler la mise, mais son but est annulé pour hors-jeu. Marseille rejoint les vestiaires avec un retard frustrant.

Une deuxième période plus offensive, sans récompense Au retour des vestiaires, l’OM affiche de meilleures intentions. Igor Paixão tente sa chance de loin dès la 49e minute, mais Ortega se saisit du ballon en deux temps. Marseille monopolise davantage le ballon et cherche à trouver des espaces dans le bloc grec. À l’heure de jeu, Bruno Genesio décide de réagir en procédant à trois changements : Amine Harit, Amine Gouiri et Ulisses Garcia entrent en jeu. Les Marseillais accentuent alors leur pression, mais leurs tentatives manquent encore de précision. À la 67e minute, Timothy Weah se présente dans la surface après une passe de Keyliane Abdallah. Sa frappe croisée est repoussée par Ortega, qui réalise un arrêt décisif. Quatre minutes plus tard, Marseille réclame un penalty après une frappe d’Harit contrée par le bras d’un défenseur grec. Après intervention du VAR, l’arbitre Michael Oliver accorde finalement un corner. Malgré les entrées de Faris Moumbagna et Geoffrey Kondogbia, l’OM peine à trouver la faille. Les Olympiens poussent dans les dernières minutes, mais la défense de l’Olympiakos résiste. À la 88e minute, Armando González tente encore sa chance, sans parvenir à tromper De Lange. Une défaite qui fait mal Malgré une domination par séquences et plusieurs occasions franches, l’Olympique de Marseille s’incline une nouvelle fois en Ligue Europa. Punis par le réalisme de Santiago Hezze juste avant la pause, les Marseillais n’ont jamais réussi à revenir au score. Nouvelle défaite pour l’OM, qui devra rapidement réagir après ce revers à domicile. Les regrets sont nombreux au Vélodrome, tant les occasions d’égaliser ont existé en seconde période. La prochaine journée de Ligue Europa verra Marseille se déplacer sur la pelouse du Sturm Graz, avec l’obligation de retrouver de l’efficacité pour relancer sa campagne européenne.