OM – Di Meco sans concession sur le bilan de McCourt : « C’est catastrophique ! »

Éric Di Meco porte un regard très sévère sur les dix années de Frank McCourt à la tête de l’OM. Sur RMC, l’ancien défenseur marseillais a reconnu les investissements du propriétaire américain, tout en dénonçant des résultats sportifs insuffisants.

Les investissements ne suffisent pas à convaincre Di Meco

Pour Éric Di Meco, les moyens engagés par Frank McCourt ne peuvent pas constituer le seul critère d’évaluation de son passage à Marseille. Dans son intervention au Super Moscato Show sur RMC vendredi 16 octobre, l’ancien défenseur reconnaît les investissements, mais insiste sur les attentes sportives qui accompagnaient l’arrivée du propriétaire américain.

Il déplore notamment une présence irrégulière en Ligue des champions et trop peu de satisfactions pour les supporters. Son jugement est particulièrement dur : « C’est catastrophique ! »

L’argument du PSG ne passe pas

Di Meco refuse également de faire de la domination parisienne une explication suffisante à l’absence de trophée marseillais sur cette période.

«Le constat est terrible. Je veux bien que le PSG ait vampirisé les titres. Sauf que si tu fais le compte des titres nationaux que Paris a lâchés, tu verras que ce n’est jamais pour nous! L’excuse du PSG est moyenne car d’autres ont gagné pendant ce temps-là. Tu ne fais pas rêver ou tu as rarement fait rêver tes supporters! C’est catastrophique! Aujourd’hui, le constat aujourd’hui est terrible pour lui. » », souligne l’ancien Olympien.