À 36 ans, Younès Belhanda se dit toujours capable de jouer en Ligue 1. Invité du Riolo Club sur RMC, l’ancien Montpelliérain assure avoir tenté un retour en France sans recevoir d’offre. Il estime même pouvoir évoluer à l’OM, avec un jugement tranché sur le poste de numéro 10.

« À Marseille, je joue »

Aujourd’hui à Al-Sailiya, au Qatar, Younès Belhanda explique avoir sondé le marché français lorsqu’il était libre. Malgré les démarches entreprises par des agents, aucun club de Ligue 1 ne lui aurait fait de proposition. L’ancien champion de France avec Montpellier reste pourtant convaincu de pouvoir jouer régulièrement dans l’élite, y compris à Marseille, Lyon ou Lille.

Son propos relève d’une appréciation de son propre niveau, pas d’un contact annoncé avec l’OM. Belhanda n’a plus disputé de match de Ligue 1 depuis son passage à Nice, lors de la saison 2016-2017.

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Un jugement qui interpelle sur le milieu de l’OM

Pour appuyer son propos, le Marocain cible précisément le rôle de meneur de jeu : « À Marseille, en 10, ils n’ont personne. »

La formule est forte, mais elle intervient alors qu’Himad Abdelli s’est installé à ce poste et vient d’être applaudi par le Vélodrome après sa prestation contre Le Havre. Angel Gomes a, lui, perdu du terrain dans la hiérarchie↗. Le jugement de Belhanda ne reflète donc pas la situation d’un poste vacant dans le onze de Bruno Genesio.

Cette sortie a de quoi alimenter le débat sur les solutions offensives de l’OM. Elle reste toutefois une déclaration du joueur, sans indication d’un intérêt marseillais pour le recruter.