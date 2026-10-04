OM : Abdelli rassure, premier aperçu du futur maillot Adidas ? Et McCourt encore ciblé… Les 3 infos de ce dimanche

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste animée en ce dimanche 4 octobre 2026, à une semaine du retour de la Ligue 1. Himad Abdelli a donné des nouvelles particulièrement rassurantes après sa blessure avec l’Algérie, les premières images du possible futur maillot Adidas commencent à circuler et Frank McCourt reste au cœur des critiques concernant la gestion financière du club. Voici les trois informations OM à retenir de la journée.

Abdelli reprend normalement avec l’Algérie

C’est probablement la meilleure nouvelle de la journée pour Bruno Genesio.

Touché à la cheville gauche lors du match entre l’Algérie et le Burundi, Himad Abdelli avait suscité une véritable inquiétude, notamment après avoir été aperçu avec des béquilles.

Mais selon La Gazette du Fennec, le milieu de terrain de l’OM a finalement participé normalement à l’entraînement collectif de la sélection algérienne samedi, au centre technique de Sidi Moussa.

Abdelli pourrait même être disponible pour le prochain match de l’Algérie face au Niger, programmé mardi 6 octobre. Reste à savoir si le staff des Fennecs prendra le moindre risque.

Pour Marseille, cette évolution est évidemment rassurante. Sauf rechute, sa présence pour le déplacement à Troyes, le 11 octobre, paraît désormais très probable.

Cette bonne nouvelle intervient alors que Tochukwu Nnadi a également retrouvé du temps de jeu lors du match amical face à Montpellier.

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Adidas : les premières images commencent déjà à circuler

Alors que le retour d’Adidas comme équipementier de l’OM pourrait intervenir dès la saison 2027-2028, les premières projections commencent déjà à apparaître.

Le média spécialisé Footy Headlines a publié un visuel présentant ce à quoi pourrait ressembler l’un des futurs maillots marseillais avec les trois bandes.

Le détail qui risque surtout de faire parler concerne le blason : le concept présenté marque le retour de l’ancien logo de l’OM.

La prudence reste toutefois indispensable. Il ne s’agit pas à ce stade d’un maillot officiellement présenté par Adidas ou par l’Olympique de Marseille. Le retour anticipé de la marque allemande dès la saison prochaine n’a pas non plus été officiellement annoncé par le club.

Mais après plusieurs semaines de discussions autour du futur équipementier, ces premières images vont forcément nourrir l’impatience des supporters.

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McCourt : « Il ne peut pas dire qu’il ne savait pas »

Enfin, Frank McCourt reste au centre des débats.

Dans le dernier Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol est revenu sur la responsabilité du propriétaire américain dans la situation financière actuelle du club.

Pour le journaliste de FCM, McCourt ne peut pas totalement se désolidariser des décisions prises ces dernières années puisque les grandes dépenses, les contrats et les choix de dirigeants ont été effectués sous son autorité.

« Je veux bien croire que la gestion était mauvaise et clairement, le résultat le montre aujourd’hui, mais il était au courant. Donc il est autant responsable que les mecs qu’il a mis en place. »

Une sortie qui intervient alors que l’actionnaire souhaite désormais réduire fortement ses apports et pousser l’OM vers davantage d’autofinancement.

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Entre le retour progressif des blessés, l’effervescence autour d’Adidas et les débats toujours aussi vifs sur la gestion de McCourt, l’OM continue de faire parler avant une semaine qui mènera cette fois directement à la reprise du championnat.