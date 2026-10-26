L’OM a battu Le Havre (4-3) dimanche, mais sa fin de match a éclipsé la victoire. Après avoir critiqué l’engagement des joueurs entrés en cours de rencontre, Himad Abdelli a repris la parole sur X pour expliquer ce qu’il voulait dire.

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Une victoire qui a failli échapper à l’OM

Marseille menait 4-0 au Vélodrome avant d’encaisser trois buts dans le dernier quart d’heure. Au micro de Ligue 1+, Abdelli avait jugé cette fin de match « inadmissible » et estimé que les entrants devaient aussi se donner à fond↗.

Bruno Genesio avait lui aussi exprimé sa colère↗ après la rencontre, en regrettant l’entrée de certains jeunes joueurs. Dans ce contexte, les propos d’Abdelli ont été perçus comme une mise en cause de ses coéquipiers.

Abdelli rappelle sa propre expérience

Dans un message publié sur X↗, le milieu marseillais reconnaît que sa sortie était peut-être maladroite. Il explique qu’il connaît la difficulté d’entrer en cours de match : la saison dernière, dit-il, ses propres entrées étaient mauvaises. Il insiste sur le fait qu’il a lui-même vécu cette situation, avant de conclure :

« Alors oui peut être que c’est mal dit, mais je sais à quelle point c’est important car moi la dernière saison je rentrai et j’étais mauvais ( donc je l’ai vécu ce moment ) Je suis personne pour dire quoi que se soit sur un joueur !»

Abdelli maintient ainsi l’importance de l’engagement jusqu’au coup de sifflet final, tout en rappelant qu’il ne se place pas au-dessus de ses partenaires. Après cette victoire arrachée dans la douleur, l’OM devra retrouver de la maîtrise face à Toulouse.