Le retour d’Adidas à l’OM c’est pour la saison prochaine, mais les premières fuites commencent déjà à faire parler. Selon le site spécialisé Footy Headlines, le futur maillot extérieur marseillais pour la saison 2027-2028 miserait clairement sur la nostalgie, avec un design bleu ciel, le logo Trèfle d’Adidas et surtout un ancien écusson de l’OM. Un choix qui pourrait séduire une large partie des supporters olympiens.

Le dossier Adidas – OM continue d’alimenter les discussions chez les supporters marseillais. Alors que le partenariat avec Puma touche à sa fin et que le retour de l’équipementier allemand est attendu, une nouvelle fuite vient apporter un peu plus de matière à ce futur changement d’identité visuelle.

D’après les informations publiées ce lundi par le média spécialisé Footy Headlines, le futur maillot extérieur de l’OM pour la saison 2027-2028 adopterait un style très marqué par l’histoire du club.

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Un maillot bleu ciel avec un ancien écusson de l’OM

Toujours selon cette fuite, ce futur maillot extérieur serait dominé par un bleu ciel, accompagné de détails blancs. Mais ce n’est pas seulement la couleur qui attire l’attention.

Le site évoque surtout la présence de deux éléments très symboliques :

le retour du logo Trèfle d’Adidas ;

; un ancien écusson circulaire de l’OM, avec le célèbre monogramme entrelacé.

Autrement dit, Adidas ne miserait pas sur une simple tunique moderne, mais sur une identité visuelle pensée pour réveiller la mémoire des supporters marseillais.

Ce type de choix n’a évidemment rien d’anodin. Dans le football actuel, les grands équipementiers utilisent de plus en plus les codes du passé pour toucher à la fois les supporters historiques et les plus jeunes amateurs de maillots vintage.

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Adidas jouerait la carte de la nostalgie

Si cette fuite se confirme, Adidas chercherait clairement à frapper fort pour son retour à Marseille.

Le recours à un ancien blason et au logo Trèfle s’inscrit dans une logique désormais bien connue : faire du maillot un objet d’identité, mais aussi un produit lifestyle.

L’idée n’est plus seulement de vendre une tenue de match. Il s’agit aussi de proposer une pièce visuelle forte, capable de plaire au stade, en ville et sur les réseaux sociaux.

Pour l’OM, le choix d’un design rétro aurait du sens. Le club possède une histoire forte, une identité populaire très marquée et un lien émotionnel très puissant avec ses anciennes générations de maillots.

En réactivant ces références, Adidas viserait donc autant l’affectif que le commercial.

Un choix qui pourrait plaire à une partie du public marseillais

Depuis plusieurs saisons, les réactions des supporters aux maillots de l’OM sont souvent très tranchées. Certains modèles ont été appréciés, d’autres beaucoup moins, notamment lorsqu’ils s’éloignaient trop de l’identité classique du club.

Avec cette orientation plus patrimoniale, Adidas semble vouloir rassurer et séduire à la fois.

Le bleu ciel, le Trèfle et l’ancien écusson constituent des marqueurs visuels immédiatement reconnaissables. Ils renvoient à une certaine idée du football des années passées, mais aussi à une esthétique aujourd’hui revenue à la mode.

Pour beaucoup de supporters, cela pourrait représenter un vrai plus. D’autant que le retour d’Adidas reste associé, dans l’imaginaire de nombreux fans, à plusieurs grandes périodes de l’histoire olympienne.

Rien n’est encore officiel

Il convient toutefois de rester prudent. À ce stade, il s’agit d’une fuite relayée par Footy Headlines, un site souvent bien informé sur les équipements à venir, mais aucune officialisation n’a encore été faite par le club ou par Adidas.

Le design final peut donc encore évoluer d’ici sa présentation.

Mais cette première tendance permet déjà d’entrevoir l’orientation choisie : un retour aux sources assumé, avec une forte dimension nostalgique.

Et si cette version se confirme, il y a fort à parier que ce futur maillot extérieur de l’OM suscitera un vrai engouement.

Entre l’ancien écusson, le bleu ciel et le logo Trèfle, Adidas semble vouloir rappeler aux supporters marseillais que son retour ne passera pas inaperçu.