OM : Anigo pointe une différence de taille avec McCourt…

Avant OM-Olympiakos ce jeudi au Vélodrome, José Anigo a comparé les méthodes d’Evangelos Marinakis et de Frank McCourt. Dans L’Équipe, l’ancien dirigeant marseillais souligne notamment l’implication quotidienne du patron du club grec, avec lequel il travaille depuis 2018.

Anigo souligne la présence quotidienne de Marinakis

Pour José Anigo, les deux propriétaires partagent un premier point commun : ils investissent personnellement dans leur club. Mais l’ancien directeur sportif de l’OM décrit une différence dans leur manière d’exercer leurs responsabilités et de déléguer les décisions.

« Il met son argent, tout comme Frank McCourt à l’OM. Mais à la différence de McCourt, qui a mis de la distance et des présidents délégués, il est impliqué dans la vie quotidienne du club, tout passe par lui. »

Anigo présente ainsi Evangelos Marinakis comme un interlocuteur central dans le fonctionnement de l’Olympiakos. Sa comparaison porte sur la présence du propriétaire et son intervention dans les affaires courantes, tout en reconnaissant l’engagement financier de McCourt à Marseille.

Une relation de confiance construite depuis plusieurs années

Ce témoignage s’appuie sur les différentes missions occupées par Anigo dans l’environnement du dirigeant grec. L’ancien Marseillais exprime aussi un attachement personnel à celui qui lui a confié plusieurs responsabilités.

« J’ai rencontré un président à l’ancienne, un homme de parole. Un vrai bon mec, je l’aime beaucoup. »

Passé par le recrutement, notamment aux côtés de François Modesto, Anigo a participé à plusieurs dossiers concernant des joueurs connus en France. Parmi eux figurent Yann M’Vila et Mathieu Valbuena, qui a également évoqué son attachement à l’OM et à l’Olympiakos avant cette rencontre européenne.

Son parcours l’a également conduit à assurer l’intérim sur le banc de l’Olympiakos en 2023, après le départ de Michel. Il s’est aussi investi dans la formation du club grec, dont les jeunes ont remporté la Youth League en 2024, en battant l’AC Milan en finale. UEFA.com

À travers ces expériences, Anigo décrit un fonctionnement qu’il connaît de l’intérieur. Et affiche une préférence claire pour la proximité entretenue par Marinakis avec ses équipes.