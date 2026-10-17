OM : après les accusations de Papin, Zarrak entretient le mystère

Ali Zarrak a publié un message énigmatique sur X vendredi soir, après les accusations formulées par Jean-Pierre Papin dans L’Équipe. Toujours en poste à l’OM, l’ancien responsable de la Pro 2 évoque le mensonge et la vérité, sans nommer son ancien collaborateur.

🤫 https://t.co/doh3UDz3TE — Ali ZARRAK (@ali_zarrak) October 16, 2026

Un message allusif après l’entretien de Papin

Ali Zarrak s’est manifesté sur les réseaux sociaux quelques heures après la publication des déclarations de Jean-Pierre Papin. Il a partagé une formule qui laisse une large place à l’interprétation :

« quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver »

Dans ce contexte, cette publication peut être comprise comme une réponse indirecte aux accusations de l’ancien entraîneur de la réserve. Elle ne contient toutefois aucune explication précise sur les faits évoqués par Papin, ni sur les désaccords entre les deux hommes.

Zarrak reste salarié du club marseillais, avec des missions désormais tournées vers le scouting des jeunes talents en Île-de-France. Son rôle a donc évolué depuis la période durant laquelle il travaillait auprès de la réserve.

Papin dénonce les conditions de son départ

Dans son entretien accordé à L’Équipe, le Ballon d’Or 1991 met directement en cause son ancien collaborateur pour expliquer son départ de l’OM, en mai 2025. Il affirme notamment avoir subi du harcèlement moral pendant un an et demi et reproche à Zarrak d’avoir empiété sur ses responsabilités sportives.

Papin assure également avoir sollicité à plusieurs reprises Pablo Longoria, alors président du club, sans obtenir les changements attendus :

« J’ai alerté dix fois Pablo (Longoria), il m’a promis dix fois de s’en occuper, rien n’a changé. Il sapait complètement mon autorité. » L’Equipe

L’ancien attaquant avait déjà exprimé son amertume concernant la fin de son aventure marseillaise. Ces nouvelles déclarations détaillent sa version des tensions vécues au club, tandis que le message de Zarrak laisse ses éventuelles explications en suspens.