OM : après l’Olympiakos, Riolo change de ton !

La défaite de l’OM face à l’Olympiakos (0-1), jeudi soir au Vélodrome, a provoqué une réaction désabusée de Daniel Riolo. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a expliqué que ses critiques laissaient désormais place à un sentiment de pitié. La répétition des revers marseillais nourrit son inquiétude.

Riolo dit avoir « de la peine » pour l’OM

Le succès obtenu dimanche à Troyes n’a pas permis d’enclencher une série. Avec cette nouvelle défaite contre l’Olympiakos, les joueurs de Bruno Genesio restent sans point après deux journées de Ligue Europa. Malgré plusieurs occasions et une seconde période plus entreprenante, Marseille n’a pas réussi à revenir au score.

Dans l’After Foot, sur RMC, Daniel Riolo a exprimé son découragement devant cette succession de résultats négatifs :

« Je suis en train de passer de la critique de l’OM à la pitié. Ils me font de la peine en fait. Je ne sais même plus quoi dire tellement c’est désespérant. »

Le journaliste porte ainsi un jugement particulièrement sévère sur la situation olympienne. Avec six défaites en huit matchs officiels depuis le début de la saison, l’équipe de Genesio peine toujours à trouver une dynamique durable.

Un adversaire que Riolo estime à la portée des Marseillais

Pour Riolo, ce revers est d’autant plus difficile à accepter qu’il ne considère pas l’Olympiakos comme une référence européenne actuelle. Il rapproche cette défaite de la victoire laborieuse obtenue dans l’Aube :

« Quand tu t’en sors à l’arrache contre Troyes, que tu perds en Coupe d’Europe contre l’Olympiacos qui n’est pas un crack européen… […] À l’arrivée, ils perdent encore, ils sortent tête baissée. Genesio, je ne sais pas ce qu’il va pouvoir dire. C’est pour ça que c’est en train de se transformer en pitié, je commence à avoir de la peine. »

Dans le vestiaire marseillais, Himad Abdelli a surtout regretté le manque d’efficacité dans les deux surfaces. Le milieu estime que la prestation était meilleure qu’à Troyes, mais le résultat ne récompense pas ces progrès.

L’OM devra désormais réagir lors de deux déplacements successifs : à Angers dimanche 18 octobre à 15 heures, puis au Sturm Graz jeudi 22 octobre à 18h45. Deux rendez-vous avant de retrouver le Vélodrome contre Le Havre, le 25 octobre.