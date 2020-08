OM : « Attention aux matches amicaux qui vont contre la logique sportive de l’équipe ! »

Extrait DFM. Notre journaliste Mourad Aerts s’interroge sur le match de préparation qui a opposé l’OM au Bayern Munich. Il s’inquiète de la multiplication de ce genre de matches pouvant aller contre la planification sportive…

Le Bayern s’est imposé (1-0) face à l’OM en match amical la semaine dernière. Pour Mourad Aerts, ce n’était pas une bonne idée de caler un match si intense en début de préparation. Même si ce match a aidé à remplir les caisses du club…

« On ne pense plus qu’a faire de l’argent, au détriment même du sportif »

« On a joué contre un club qui était dans une configuration complètement différente. Et on l’a bien mis en lumière… Ça va on a perdu 1-0. Mais si on perd 3 ou 4-0, ce qui est possible, toi qui est en train de construire un truc et qui se retrouve avec un match comme ça au milieu… Médiatiquement, ça fait parler. On a d’ailleurs vu poindre quelques critiques sur cette défaite… (…)

Et on va de plus en plus la dedans, c’est à dire que le football prend normalement en compte une période de 6 à 8 semaines pour préparer une équipe et la mettre en jambes. Tous les joueurs qui ne font pas la préparation rencontrent des difficultés après et le disent. Et la, on va vendre ça, parce que le sport est devenu une machine économique où on ne pense plus qu’à faire de l’argent, au détriment même du sportif. Et moi j’aime pas ça. (…) Vous allez voir qu’un jour on va finir par téléviser les oppositions à l’entraînement. »

Mourad Aerts. Source : DFM- 03/08



