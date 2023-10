OM: Aubameyang vs Vitinha ? Ce Lensois est cash !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille n’a pas joué face à Lyon mais va devoir enchainer des matches face à Lille, l’AEK et Lens. Interrogé sur le plateau de Prime, Adrien Thomasson a une idée bien précise de la dangerosité des attaquants de l’OM.

Sur le plateau de Prime Video dimanche soir, Adrien Thomasson a évoqué le match à venir entre Lens et l’OM la semaine prochaine. Il se méfie particulièrement d’Aubameyang, qu’il voit comme bien plus dangereux que Vitinha. « Depuis qu’il est revenu à l’OM, c’est un joueur très intelligent, de par ses déplacements. Il est toujours à la limite du hors-jeu et pour un défenseur, c’est très difficile de défendre sur ce genre de joueur. Et puis il a une faculté, dès qu’il est dans la surface, il fait toujours le geste juste et c’est pour ça qu’il a marqué autant de buts dans sa carrière. (…) Vitinha défensivement est très compliqué à gérer puisque c’est quelqu’un qui est toujours au pressing, qui ne lâche jamais rien. Aubameyang pour moi est beaucoup plus dangereux. Capable de marquer des buts dans des situations beaucoup plus compliquées. On va dire, préférence de jouer contre Vitinha, mais il ne faut pas qu’il nous marque deux buts dans deux semaines (rires) ».

Après six matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l‘OM avait renoué avec la victoire dimanche dernier face au Havre (3-0). Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit son premier but dans le championnat de France. Un but « libérateur » d’après Jean-Charles de Bono. « Ce but peut lui enlever une certaine pression et le libérer de beaucoup de choses. Le ballon qu’il donne à Sarr pour le 3-0 est magnifique. C’est bien pour sa confiance« , a affirmé l’ancien joueur olympien.

« Gattuso a fait le choix de l’expérience sur ce match. Il voulait avoir de la confiance dans sa composition de départ et a choisi les joueurs les plus âgés qui pouvaient supporter la pression« , a constaté Christophe Maussin.

« Je n’arrête pas de dire sur mes débriefs et avant-matchs, qu’à terme, c’est Vitinha qui sera titulaire ! On aura un Aubameyang qui pourra jouer à gauche ou juste un cran derrière. Je vois davantage Vitinha au fur et à mesure avoir plus de temps de jeu, il va gagner sa place à l’entraînement », a ajouté le YouTubeur.